Caballero monta mobilizacións polo AVE, que empezarán cun concerto

Así o avanzou, en declaracións aos medios, e lembrou que, chegada a metade do mes de maio e ante a falta de resposta do Goberno á reclamación aprobada polo Consello Social da cidade, Vigo "non vai agardar máis" e iniciará as mobilizacións.

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

Segundo explicou, ese acto "festivo e lúdico" ten como finalidade "dicirlle ao Goberno que se decate de que imos ter AVE gústelles ou non, ímosllo a arrincar". "E se non nos atenden, haberá máis actos, outras accións cidadás", puntualizou.

Caballero explicou que adoptou a decisión de iniciar as mobilizacións debido á posición de Podemos no Senado, que votou "contra o AVE de Vigo", do mesmo xeito que o PP.

Así mesmo, lembrou que, tal e como está exposto o trazado de alta velocidade, un viaxeiro que tome o tren en Vigo debe ir a Santiago e logo a Ourense para dirixirse a Madrid.

Deste xeito, e tras "ir 100 quilómetros para atrás, para facer 100 quilómetros cara a adiante", o tempo de viaxe entre Vigo e Ourense en AVE sería o mesmo que usando o tren tradicional. "Sería o mesmo tempo despois de investir miles de millóns. Poderíanllos aforrar", constatou.