Termina sen acordo a reunión entre traballadores do 112 e a empresa, que se volven a citar para a semana que vén

A reunión entre traballadores do 112 que están en folga desde fai ao redor dun mes e a empresa Telemark Spain, con contrátaa deste servizo en Galicia, terminou sen acordo e ambas as partes volvéronse a citar para o venres que vén, día 26.

Representantes do comité do 112 | Fonte: Europa Press

O encontro deste xoves desenvolveuse coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, pero, a pesar do prolongado da súa duración --estendeuse sobre catro horas--, as dúas partes non lograron avances na negociación.

A compañía, segundo explicou en declaracións a Europa Press a portavoz do comité, Isabel Moares, volveu a ofrecer "o mesmo" de compensación polo traslado da sede de San Marcos (Santiago) á Estrada (Pontevedra): 58.000 euros ata o verán que vén --cando terá que convocarse un novo concurso--, a repartir entre o persoal.

"Parece que non queren resolver o conflito, mesmo dicían que a próxima reunión para dentro de 15 días, e a mediadora foi a que dixo que os traballadores están en folga", afirmou esta representante dos traballadores.

Neste escenario, Moares apuntou que seguen esperando "que a administración asuma que é a que ten que facerse cargo deste servizo", e que "ten na súa man" resolver este conflito.

Ademais, lamentou que a empresa reiterase a súa oferta de disposición dun autobús para realizar os traslados, xa que, ao seu xuízo, "non é operativo".

ACTITUDE "COVARDE"

Por último, denunciou unha "actitude covarde" por parte de persoal da Axega, ao que vinculou co envío de imaxes dos traballadores en folga.

Segundo incidiu, os traballadores fixeron carteis coas caras do presidente da Xunta, o vicepresidente e o director xeral de Emerxencias, "pero eles son cargos públicos".

Na tarde deste xoves, estes traballadores celebran unha asemblea na que Moares augurou unha posición "unánime" de respaldo á súa actuación.