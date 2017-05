O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse este xoves en que o accidente de Angrois está "na Xustiza" e rexeitou facer "política partidista" co sinistro ferroviario.

Manifestouno, tras ser preguntado pola decisión de En Marea, que levará ao próximo pleno unha iniciativa para que o Parlamento situar ao redor da apertura dunha comisión de investigación no Congreso sobre o accidente do Alvia en xullo de 2013.

"Non vou cambiar de opinión. Dixen desde o nove e media da mañá despois do accidente, cando todo estaba quente aínda e había restos humanos nas vías, que o traballo da Xustiza era fundamental e que o acompañamento aos familiares das vítimas e aos feridos ía ser unha formulación permanente do Goberno", subliñou, tras ser preguntado acerca de cal será a postura do PPdeG.

Devandito isto, asegurou que se "mantén" en ambas as cuestións e insistiu en que a súa opinión non variou, de forma que considera que "a Xustiza ten que facer xustiza" aos familiares dos falecidos e a quen sobreviviron. "Espero que arroxe luz", sinalou, antes de engadir que a Xunta "sempre" estará "á beira das vítimas".

Feijóo afirmou que "non" se "apartará" destes obxectivos nin tampouco fará "política partidista" do accidente.

Repreguntado acerca de se o PP rexeitará entón esta iniciativa, limitouse a sinalar que "a ver que din os grupos no debate", pero a súa "opinión" é que o caso está "na Xustiza" e que esta é "a única que pode reparar o irreparable, que é a morte dun familiar".

ALLEO A "OUTRAS PELEXAS"

"Hai partidos políticos que din unha cousa aquí e outra en Madrid. Partidos que puxeron a vía a funcionar (en alusión ao PSOE) que din unha cousa aquí e despois cambian de opinión, despois en Madrid o mesmo día din outra distinta... Nós cremos na Xustiza e apoiaremos calquera cuestión que contribúa a un mínimo de xustiza para as vítimas", garantiu.

Iso si, advertiu que, cando crea que o que se propón ten "outros obxectivos", non entra dentro das súas formulacións "estar noutras pelexas". "Dígoo por respecto aos mortos e por respecto aos vivos", resolveu.