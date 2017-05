A Fundación María José Jove exhibe unha mostra de estudantes sobre os refuxiados

A Fundación María José Jove expón desde este xoves unha trintena de obras realizadas por 50 alumnos de Bacharelato do Instituto Artístico de Adormideres da Coruña, baixo o título 'A cruzada dos nenos. Refuxiados de onte a hoxe'.

A presidenta da Fundación, Felipa Jove, e os propios alumnos visitaron este xoves a mostra que forma parte da programación que esta institución levou a cabo con motivo do Día Internacional dos Museos, que se conmemora nesta xornada.

Partindo desta idea, a Fundación María José Jove desenvolveu unha serie de accións cos alumnos de Bacharelato do Instituto Artístico de Adormideras.

O eixo de todas as actividades foi 'Am Grunde der Moldau', obra do artista alemán Anselm Kiefer presente na Colección de Arte da Fundación e que profunda na Segunda Guerra Mundial.