O matrimonio detido en Ferrol acusado de agredir a dous irmáns cunha catana continúa en comisaría

Os dous detidos en Ferrol como supostos autores dunha agresión cunha catana, na mañá do pasado mércores, 17 de maio, no barrio de Recimil, permanecen retidos na Comisaría de Ferrol-Narón á espera de poder pasar a disposición xudicial.

Segundo apuntaron fontes consultadas por Europa Press, os axentes da Policía Nacional están a elaborar o ateigado. Os apresados son un matrimonio de etnia xitana, menores ambos de 40 anos. O home asegurou que tomou esta actitude violenta despois de que o agora ferido insinuáselle que portaba un arma de fogo e mostráselle o que parecía a culata.

Ao longo da mañá deste xoves desprazáronse ata dependencias policiais una das mulleres feridas, de 44 anos, que recibiu un corte nas costas coa catana, e que foi dada de alta tras varias horas no servizo de urxencias do Hospital Arquitecto Marcide.

Tamén se desprazou para prestar declaración outra das súas irmás, que foi golpeada no transcurso deste incidente e que non chegou a recibir ningún corte, prestando testemuño ante os instrutores do caso.

INTERVENCIÓN DE URXENCIA

Por outra banda, o home agredido, de 49 anos, permanece ingresado no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), onde foi derivado do centro ferrolán pola gravidade dalgunhas das súas feridas. Foi intervido de urxencia na tarde do mércores en ambas as mans ao sufrir o corte de varios tendóns. Os axentes da Policía Nacional agardan a poder tomarlle declaración para incorporala á investigación.

O xulgado encargado de instruír esta causa será o Xulgado de Instrución número 1 de Ferrol, en funcións de garda durante estes días.