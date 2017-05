O Círculo de Empresarios de Galicia remite a Fomento unha proposta de AVE por Cerdedo que aforraría 800 millóns

O Círculo de Empresarios de Galicia remitiu ao Ministerio de Fomento unha proposta de AVE por Cerdedo elaborada polo Foro de Urbanismo e Infraestruturas (FUI), que rebaixa en 800 millóns de euros o orzamento da obra, e permitiría unir Vigo con Ourense en pouco máis de media hora e con Madrid en dúas horas e media.

O presidente do Círculo, Juan Güell, subliñou que a pretensión de "que o traxecto a Madrid desde Vigo realícese rodeando Santiago resta eficiencia e rendibilidade a esta importantísima infraestrutura", ante o que o FUN mantén que "Cerdedo debe ser unha obra prioritaria para obter rendibilidade do AVE a Galicia".

Neste contexto, a proposta do FUI para a variante de Cerdedo reduce o orzamento a 1.300 millóns de euros, respecto dos 2.100 orzados no proxecto actual, e propón un traxecto que "tería unha funcionalidade vertebradora e complementaría a malla ferroviaria básica en Galicia".

En concreto, expón recuperar o trazado inicial (de 2007) de Fomento, substituír o túnel previsto de 18 quilómetros por outro de 11, e realizar nunha primeira fase o traxecto en vía única.

"As principais modificacións produciríanse entre Irixo e Cerdedo, posibilitando que a obra non afecte á Serra do Candán, a cambio dunha mínima afectación á Serra do Cando", engadiu.

Segundo destacou, con iso reduciríase o tempo do percorrido entre Vigo e Ourense a pouco máis de media hora, e o "efecto vertebrador" veríase reforzado coa mellora da liña ferroviaria Lugo-Ourense e as melloras na conexión con Ferrol. Finalmente, Vigo e Madrid conectaríanse en 2 horas e media, polo que a captación de tráficos "podería estar moi por encima" da media.