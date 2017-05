Consello.- A Xunta avanza no plan de acceso dos autobuses interurbanos ao centro da Coruña

O Goberno galego deu luz verde este xoves ao plan de accesibilidade do transporte interurbano ao centro da Coruña, unha iniciativa que pretende, segundo defendeu o titular do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, aumentar o número de usuarios do transporte público en detrimento do vehículo particular.

Feijóo destacou que o plan, no que a Consellería de Infrestruturas e Vivenda empezou a traballar en 2015, foi sometido a dous procesos de información pública e é "froito do consenso" cos concellos da contorna metropolitana da Coruña, así como do diálogo con diferentes axentes económicos e sociais.

Así as cousas, explicou que a Xunta acordou cos concellos os criterios "obxectivos" para permitir a entrada das liñas de autobús ao centro urbano para prestar un servizo "máis útil e atractivo" aos cidadáns.

Tras unha análise dos tráficos e en base aos criterios fixados, selecciónanse 43 liñas (varias delas circulan unicamente os fins de semana) que modificarán o seu percorrido de entrada e saída da cidade co obxectivo de prestar un servizo "máis útil e atractivo" aos cidadáns.

O plan fixa, así mesmo, os puntos de parada "máis adecuados" para responder as necesidades dos viaxeiros e á "mellor conexión" do transporte urbano.

Este será posto en marcha de forma gradual unha vez que a Xunta teña as licenzas municipais que necesita para acometer as obras de adecuación das paradas, e realizará un seguimento do seu funcionamento.