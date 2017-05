O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou este xoves "aparcar" a proposta dun tren rápido que unha en 60 minutos as cidades de Vigo e O Porto, xa que a considera clave, e incidiu en que a trasladou ao Executivo central.

Do mesmo xeito que co traspaso da AP-9, Feijóo sinalou que "había dúas opcións: non pedir nada para que despois non digan que non che fan caso" ou propor "algo que é moi difícil". "Nós pensamos que non se pode aparcar un tren de altas prestacións entre Vigo e O Porto", remarcou.

Ao seu xuízo, o Eixo Atlántico ten que finalizar no Porto, non en Vigo. "É unha necesidade obxectiva", recalcou Feijóo, quen xa expuxo esta idea tras asumir a Presidencia da Comunidade de Traballo de Galicia-Norte de Portugal.

El subliñou que, pola súa banda, trasladou esta proposta ao Goberno que dirixe Mariano Rajoy e espera que os seus "colegas portugueses" fagan o mesmo. "É un proxecto difícil e custoso", recoñeceu, pero insistiu en que "non se pode renunciar a el".

ENQUISAS

Por outra banda, preguntado polas enquisas sobre xestión e valoración municipal publicadas por 'La Voz de Galicia', replicou que "as enquisas, enquisas son" e engadiu que, "a estas alturas", poden ter "unha utilidade", pero é "unha utilidade limitada".

"Pero se nos din que hai que traballar máis e mellor, que hai que seguir renovando proxectos e candidatos interésanos coñecelas, poden ter a súa utilidade", recoñeceu, tras lembrar que as súas vitorias con maiorías absolutas non estaban avaladas, en todo caso, polas enquisas.

Devandito isto, sinalou que o que dan a entender as sondaxes é que os cidadáns "valoran" que se deixe gobernar a quen gaña as eleccións.

DÍA DO MUSEO

Por último, preguntado acerca de se acudirá a algún museo coincidindo co Día dos Museos, chanceou con que suxeriría a quen confeccionan a súa axenda incluír esta visita.

Devandito isto, subliñou que "aos museos hai que ir aínda que non sexa o día" e reivindicou que o seu Goberno "non pechou ningún" de titularidade da Xunta a pesar da recesión. "E abrimos o do Gaiás, fomos capaces de abrilo e de pagalo", reivindicou.