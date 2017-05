Sindicatos que representan aos traballadores do Grupo Popular en Galicia acusan de "opacidade" ao banco, á vez que consideran que Bankia sería a opción "menos dolorosa a nivel de emprego" de levarse a cabo unha fusión, co obxectivo de evitar duplicidade de oficinas.

Banco Pastor-Grupo Banco Popular | Fonte: Europa Press

Así o indican, consultados por Europa Press, os representantes da CIG e UXT, Rosa Conde e Javier Castro, respectivamente, quen advirten que a maneira na que está a manexar a información a entidade incrementa a "preocupación e nerviosismo" tanto nos mercados como entre os propios traballadores e os clientes.

Tras a aplicación do expediente de regulación de emprego (ERE) de 2016, na comunidade galega saíron de Popular máis de 300 persoas, ao redor dun 18% do persoal, segundo fontes sindicais.

Así as cousas, a 31 de marzo, o persoal está composta por 1.442 traballadores: 1.023 persoas en Pastor (todas elas na rede de oficinas, composta por unhas 200) e 419 en Popular (a maior parte deles en servizos centrais, como a oficina directa, o centro de formalización de préstamos e as direccións territoriais e rexionais).

Ademais, coa anunciada segregación, os sindicatos entenden que se perderán oficinas das 32 de Popular en Galicia, de modo que o total quedaría --de cumprirse estes prognósticos-- nunhas 215.

"OLIGOPOLIO DURO"

A CIG solicitou hai mes e medio unha reunión co banco pero non obtivo resposta. Despois, foi toda a representación sindical a que pediu unha cita, tamén sen lograr o seu obxectivo.

Isto, e coñecer cada día nova información "que se desmente e despois corrobórase" a través dos medios de comunicación, xera "pouca tranquilidade", segundo critica a portavoz da central nacionalista, Rosa Conde.

O banco é "totalmente hermético" e só transmite ao persoal que actúe "con normalidade" e trate de "illarse". "Pero é imposible", destaca Conde, quen lamenta a falta de claridade e transparencia por parte dos novos dirixentes.

Así as cousas, ante o tenteo de posibles interesados, esta representante sindical advirte de que "calquera fusión ten consecuencias negativas para o emprego".

"A priori" e "sempre sobre o papel", para Rosa Conde unha opción como Bankia tería menos impacto, ao contar con menos presenza na comunidade galega. Pola contra, os grandes bancos están presentes en todas as cidades e vilas, o que suporía unha redución "drástica" de traballadores, segundo alerta.

Con todo, avisa de que "habería que ver en que se traduce", e lembra que o persoal de Pastor xa vén do axuste que se efectuou no momento da absorción e do ERE do pasado ano, que levou adiante indicando que "era necesario para a viabilidade do banco".

Ante estas expectativas "escuras", Conde chama a atención, ademais, sobre os efectos para os usuarios, posto que "se pode chegar a un oligopolio duro, ao estilo do das eléctricas".

Por outra banda, tamén mostra a súa preocupación pola forma de actuar "pouco rigorosa" da comisión nacional do mercado de valores (CNMV), que está "a tramitar os feitos relevantes" que lle notifica a entidade "sen verificalos". Nin este organismo regulador nin o Banco de España, na súa opinión, "están a facer o seu labor como deberían".

"UN AUTÉNTICO DESASTRE"

Pola súa banda, Javier Castro (UXT) cre que o banco está "a xerar unha treboada perfecta" pola súa maneira de comunicar os seus movementos, "un auténtico desastre" na súa opinión.

Así, "sen referencias da empresa", especulou con que a fusión con Bankia "ou calquera banco estranxeiro" sería "moito mellor" que con Santander, BBVA, La Caixa ou Sabadell, polas duplicidades que estes últimos xerarían en canto a oficinas.

Con todo, puntualizou que "habería que ver con que intencións" viría a nova entidade, xa que "non se pode garantir" que non execute axustes unha vez materializada a operación.

Coñecida a intención de Popular de ter unha decisión tomada en relación coa posible fusión antes do próximo 10 de xuño, Castro lamentou que a empresa está "a alimentar os medos" dos traballadores.