Aprobado o informe da executiva saínte de CC.OO. tras avogar Aguión por un plan de choque para recuperar emprego

Os delegados que participan no XI congreso de CC.OO. en Galicia aprobaron o informe-balance da comisión executiva saínte, cuxa exposición correu a cargo do ata agora secretario xeral, Xosé Manuel Sánchez Aguión.

Na súa intervención, Sánchez Aguión criticou que a "cacarexada

recuperación" non chegou aínda ás persoas, así que avogou por un plan de choque para a recuperación do emprego e pola mellora dos mecanismos de protección social, segundo sinala o sindicato nun comunicado de prensa.

O secretario xeral saínte asegurou que os "devastadores efectos" da crise multiplicáronse con políticas "neoliberais", e lamentou que iso "condicionou" a acción sindical no último período.

No entanto, os documentos a debate neste conclave, segundo destacou, "marcarán a senda pola que o sindicato deberá transitar

no próximos catro anos". "Debemos decidir o modelo organizativo e o equipo de persoas que deberá liderar esta nova etapa", apuntou.

Aguión reivindicou o papel do sindicato e mirou ao pasado, "a memoria histórica recuperada sobre a cal se asenta o presente". As loitas obreiras e sociais, subliñou, "construíron a armazón de dereitos laborais e sociais que hoxe hai que defender e, mañá, reconquistar e facer crecer".

"É importante facer esta reivindicación, porque o sindicato é o último dique de contención contra as agresivas políticas neoliberais e a favor dos dereitos laborais e as liberdades públicas", insistiu.

No seu discurso, lembrou que a finais de xaneiro do 2013, cando terminou o X congreso de CC.OO. de Galicia, a Comisión Europea, o Banco Central Europeo e o Fondo Monetario Internacional "controlaban directamente" a economía e a política española.

"O PP impuxo unha nova reforma laboral, máis agresiva que a do PSOE, para provocar a desvalorización interna vía salarios e condicións de traballo", censurou.

Este congreso, segundo sinalou, ten lugar nun momento de recuperación dos indicadores económicos respecto da situación en que se pechou o anterior. "A mellora económica, con todo, non chega ás persoas", lamentou. "O paro, a pobreza, a precariedade e a desigualdade están ben presentes por culpa dos recortes, que agravan as consecuencias da crise", fixo fincapé.

A ESTRATEXIA SINDICAL

Ante esta conxuntura, o sindicato adoptou unha estratexia centrada en "contribuír a consolidar o crecemento económico e que este chegue a traballadores e ao conxunto da cidadanía", segundo aseverou Sánchez Aguión.

"Trátase de disputar os termos nos que saímos da crise: se saímos dela consolidando o cambio de modelo que se impuxo coa xestión neoliberal ou se saímos restablecendo os acenos de identidade que definen o Estado do benestar", proclamou.

"A xestión da citada estratexia céntrase en combinar a aposta pola dinamización do diálogo social coa mobilización, tendo en mente a mellora do poder adquisitivo dos salarios, a adopción dun plan de choque polo emprego, o combate contra a excusión social, a mellora da protección ao desemprego e o restablecemento das redes de protección, entre outras actuacións", segundo sinala a nota do sindicato.