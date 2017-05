Absolto un home acusado de lesionar a outro nun bar en Santiago por unha discusión sobre Cataluña

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña absolveu a un home acusado de lesionar a outro nun bar de Santiago no marco dunha discusión sobre Cataluña.

Nunha sentenza do 5 de maio, a Sala absolve a Francisco Javier C.V. dun delito de lesións, xa que entende que existe unha "dúbida relevante sobre a consistencia da acusación" acerca do acontecido nun bar da rúa Casas Novas o 18 de novembro de 2013.

O denunciante acusaba a Francisco Javier C.V. de golpealo cunha botella na cabeza e de tiralo ao chan causándolle lesións sobre as 22,00 horas dese día.

"As diferentes versións dos feitos ofrecidas polo denunciante, as súas inexactitudes e contradicións sobre a forma na que ocorreron os feitos e o alcance das lesións e a ausencia dunha proba testifical máis completa que permitise corroborar a denuncia do lesionado cando estaba ao seu alcance a súa proposición, xera unha dúbida relevante sobre a consistencia da acusación que impide considerar probada a súa versión dos feitos", sostén a Sala.

CONTRADICIÓNS

Así, a Audiencia Provincial asegura nos fundamentos de dereito que a declaración do denunciante "non resultou coherente nin persistente", pois incorre en "ambigüidades e contradicións".

Entre outras cuestións, o home supostamente agredido aseguraba que o golpe coa botella lle produciu un corte na cabeza, pero no parte de urxencias "non se apunta golpe ou corte algún na cabeza".

Tamén esgrime os fundamentos de dereito que a suposta agresión produciuse o 18 de novembro de 2013, pero o home non presentou denuncia ata o 25 de febreiro de 2014, "sen que se ofreceu a máis mínima explicación do motivo do atraso" na interposición. A isto únese que as testemuñas non corroboran os feitos.

En contraposición, a sentenza destaca que o acusado "sempre mantivo a mesma versión dos feitos". "Segundo el, foi o denunciante quen tentou golpearlle e ao facelo, sen chegar a agredirlle, tropezou cun taburete e caeuse ao chan, tamén manifestou que foi o denunciante quen o insultou por ser catalán", agrega.