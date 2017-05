Sanidade asina os Acordos de Xestión 2017 apostando por reducir un 20% a espera para ingresos desde Urxencias

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiíña, e o xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, participaron este xoves na firma dos Acordos de Xestión 2017 cos equipos directivos das xerencias de xestión da sanidade galega, que establecen neles os seus compromisos de face ao exercicio e que buscarán, entre outras cuestións, reducir un 20% o tempo que esperan os pacientes en Urxencias para ser ingresados en planta.

Firma Dos Acordos De Xestión Sanitaria De 2017 | Fonte: Europa Press

Durante o acto, o conselleiro de Sanidade incidiu na necesidade de afrontar desde a xestión sanitaria o "cambio social importante" que se dá na actualidade, cunha poboación "máis envellecida" e con "máis patoloxías".

Así, reivindicou un medicamento "máis personalizado, eficiente e innovadora", dotada de máis e mellor tecnoloxía e que prime a investigación, algo no que deu un papel relevante aos equipos directivos "inquietos e innovadores" cos que contan as áreas de xestión.

Os acordos de xestión para este exercicio centran os seus campos de actuación en ámbitos como a renovación de infraestruturas e tecnoloxía, a atención integral ao paciente ou a eficiencia enerxética e económica e as melloras laborais para os traballadores, entre elas a redución da interinidade ao 5%.

Sobre eles, Vázquez Almuiña ratificou que son "contratos coa cidadanía" para "cumprir aquilo que se prometeu á sanidade" coa idea de "mellorar os servizos sanitarios", vinculando a acción á Estratexia Sergas 2016-2020.

UNHA CARTA DE NAVEGACIÓN

Na mesma liña, o presidente da Xunta referiuse a estes acordos como a "carta de navegación" dos equipos directivos para "orientar" a súa actuación, nun labor que cualificou de "moi complexa".

"Nunca tivemos mellor sanidade que a de 2017", dixo Núñez Feijóo, que destacou un nivel de cualificación e de eficacia "cada día mellor". "Pero temos que mellorar e ser ambiciosos", sentenciou.

Na súa intervención, o presidente galego reivindicou a aposta da Xunta pola Sanidade que, a pesar da situación económica destes anos, supón na actualidade o 42% do orzamento da Xunta, fronte ao 35% que era en 2009.

Como obxectivos de futuro, destacou o incremento adicional do 1% nas retribucións do persoal do Sergas se se sacan adiante os Orzamentos Xerais do Estado e o Plan de Estabilidade que, a través de OPES e concursos de traslados "periódicos", busca reducir ao 5% a taxa de interinidade.

INFRAESTRUTURAS E RACIONALIZACIÓN

Entre outras cuestións, Feijóo reiterou a súa aposta polas infraestruturas hospitalarias e os centros de saúde e pola renovación tecnolóxica, indicando que "desde o punto de vista económico é difícil comprometerse máis".

Como obxectivos nestes acordos de xestión, o presidente galego sinalou a "racionalización do gasto" a través do uso de xenéricos, a redución ata un 20% do consumo enerxético dos centros, a diminución do gasto en administración e xestión e a racionalización na compra de material.

Do mesmo xeito, durante este ano as áreas sanitarias galegas apostarán pola prevención, co incremento da vacinación infantil e contra a gripe e en materia de cribado e novas vías rápidas de atención para pacientes con cancro, entre outras cuestións.

Noutro apartado, o da atención integral adaptada ás necesidades do paciente, os acordos de xestión inciden na promoción da saúde, a formación de pacientes, o fomento da plataforma e-saúde, a atención domiciliaria ou a asistencia a cronicidad.

O conselleiro tamén apostou pola redución do tempo medio de espera dos pacientes en Urxencias para o ingreso en planta, do 20%, os programas para pacientes polimedicados, a mellora da relación entre Atención Primaria e Especializada e o incremento de actividade en urxencias e consultas, entre outras cuestións.