As universidades galegas sitúan a Galicia entre as dez comunidades con maior rendemento, segundo a Fundación CYD

Galicia sitúase entre as dez comunidades autónomas cuns sistemas universitarios con maior rendemento segundo o 'Ranking da Fundación CYD', que analiza 17 ámbitos de coñecemento e 1.741 titulacións e no que participan 50 universidades públicas e 32 privadas.

Martí Parellada xunto ao reitor da USC e Senén Varro | Fonte: Europa Press

Na mesma xornada na que se deu a coñecer este estudo en Madrid, visitou Santiago de Compostela o coordinador xeral do Informe CYD, Martí Parellada, quen destacou que Galicia "se sitúa nunha posición intermedia".

Este catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Barcelona explicou que "hai unha maioría de aspectos nos que destacan" as universidades de Santiago e Vigo e "hai menos aspectos nos que destaca A Coruña, que ha de facer un esforzo adicional".

"O que observo é que mentres Santiago e Vigo son un clúster moi importante no Sistema Universitario Galego (SUG), A Coruña o é pero nalgúns indicadores e ha de facer un esforzo adicional", indicou.

Neste sentido, subliñou que a Universidade de Vigo (UVigo) é unha das mellores de España en investigación polo número de indicadores elevados que ten en rendemento. Nesta rama, sinalou que tamén destaca a Universidade de Santiago de Compostela (USC).

INFLUENCIA DA REDUCIÓN DE PREZOS

Na súa intervención, na que expuxo as conclusións do seu estudo 'As universidades españolas. Unha perspectiva autonómica 2016' ante un público entre o que se atopaba o reitor da USC, Juan Viaño e o presidente de RedEmprendia, Senen Barro, Martí Parellada considerou que "existe unha asociación" entre o prezo dos créditos e a taxa de rendemento.

Así, lembrou que Galicia é a comunidade autónoma cuns prezos públicos máis reducidos por crédito e "a única na que houbo un crecemento cero e os prezos públicos", unha decisión que ve "lexítima" e que toma o Parlamento galego.

Con todo, asegurou ter a "impresión" de que "indicadores que non son especialmente positivos, como a taxa de rendemento, a relación entre créditos aprobados e créditos matriculados" ou "a porcentaxe de créditos de segundas matriculacións ou sucesivas" teñen que ver con este prezo.

"Non se si tería algunha relación unhas facilidades superiores ao habitual no que fai referencia ao custo do alumno para incorporarse á universidade e no que o desempeño académico non parece que sexa dos mellores".

Por iso, considerou que "unha política de crecemento cero dos prezos públicos e o mantemento cero, máis aló dos efectos que causa no orzamento da universidade, debe velar para manter a esixencia académica", apuntou.

Parella lanzou estas reflexións na súa visita a Santiago de Compostela, na que advertiu tamén de que "se non se aumentan os recursos" e adáptase " o marco xurídico" aos retos, "o futuro da universidade española está gravemente comprometido".

RANKING

Pola súa banda, o Ranking presentado este xoves en Madrid sitúa á Universidade Autónoma de Barcelona e a Pompeu Fabra como as universidades españolas con maior número de indicadores de maior rendemento (un total de 24),

Preto delas, aparecen a Universidade de Navarra (20 indicadores de maior rendemento), a de Barcelona (18), a Rovira i Virgili de Tarragona (17), as de Deusto, Mondragón e Ramón Llull (con 16 cada unha), Carlos III de Madrid (15), Autónoma de Madrid e Politécnica de Cataluña (con 14 cada unha), Universidade de Xirona e Valencia-Estudi Xeral (13), Santiago de Compostela e Vigo (12).

Mentres, da clasificación despréndese que as universidades con menor rendemento relativo --é dicir, aquelas que teñen máis indicadores no grupo de menor rendemento--, atópanse: a Universidade Internacional da Rioxa, a Politécnica de Cartaxena, a San Jorge, CEU Cardeal Herrera e Vic-Central de Cataluña.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Navarra, Madrid, Aragón, País Vasco, Asturias, Comunidade Valenciana, Cantabria, Galicia e Castela e León son o dez cuns sistemas universitarios cun maior rendemento, segundo este ranking; fronte á Rioxa, Estremadura e Andalucía, con menor rendemento relativo.

Atendendo aos indicadores, en Ensino e Aprendizaxe destacan a Autónoma de Barcelona, a Católica de Valencia San Vicente Mártir, a de Navarra, a Pompeu Fabra e a de Salamanca; en Investigación, a de Cantabria, a Jaume I de Castelló, a Pompeu Fabra, a Rovira i Virgili e a de Vigo; en Transferencia de Coñecemento, a Autónoma de Barcelona, a de Navarra, a Politécnica de Madrid, a Pompeu Fabra e a de Valencia-Estudi Xeral; en Orientación Internacional, a Autónoma de Barcelona, a Carlos III de Madrid, a de Navarra, a Pompeu Fabra e a Ramon Llull; e en Contribución ao Desenvolvemento Rexional, a Autónoma de Barcelona, a Universidade de Barcelona, a de Mondragón, a Unibertsitatea, a Rovira i Virgili e a de Sevilla.

Doutra banda, en canto aos ámbitos de coñecemento, o ranking varía con respecto ao xeneral, subindo ás primeiras sitúes universidades que no ranking xeral non se atopaban no grupo de maior rendemento. Así, a Universidade de Salamanca cóase entre as de maior rendemento en Economía e Enxeñaría Química; a de Alcalá, en Enxeñaría Civil e Enxeñaría Informática; ou a Jaume I de Castelló, en Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Química.

O ranking CYD comparte obxectivos e metodoloxía co ranking internacional Ou-Multirank, promovido pola Comisión Europea en cuxa última edición (2017) participaron 1.497 universidades. En comparación con esta clasificación, o 51% das universidades españolas sitúase por encima da media en Ensino e Aprendizaxe; o 37% faino en Investigación; o 27%, en Transferencia de Coñecemento; o 40%, en Orientación Internacional e o 66%, en Contribución ao Desenvolvemento Rexional.