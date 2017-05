O comité de Alcoa na Coruña concéntrase en apoio a un traballador despedido

O comité de empresa de Alcoa na Coruña concentrouse este xoves en apoio a un traballador despedido por motivos disciplinarios, segundo informa nun comunicado. Nel, cualifican de "desproporcionada" a medida e acusan á dirección de buscar "amedrentar" ao persoal.

A protesta tivo lugar ao redor das 14,30 horas coincidindo co cambio de quenda da mañá. Á saída, o persoal, un centenar, segundo os convocantes, concentráronse para protestar polo despedimento deste traballador.

Para o comité, a empresa tomou "unha medida desproporcionada", mentres que acusa á dirección de "amedrentar" aos traballadores coa medida adoptada con este empregado.

MOBILIZACIÓNS

Ademais, vincúao coas mobilizacións que o persoal previu "polas infrutuosas negociacións" do convenio. Sostén, ademais, que a dirección, buscar deixar "un precedente futuro" para os traballadores.

Os representantes do persoal advirten á dirección de que "accións" deste tipo "non van conseguir que non leven a cabo as mobilizacións previstas". Tamén pide á dirección que revise a medida disciplinaria adoptada "e que tome a senda das boas relacións laborais".