O Festival de Cans venderá este venres no Torreiro as últimas entradas para a proxección de curtas a concurso

O Festival de Cans porá á venda fisicamente, este venres ás 19,00 horas, no Torreiro, as últimas entradas para a proxección de curtas a concurso na edición deste ano, cun prezo de 12 euros por entrada.

Segundo informou a organización do certame, a recollida das entradas poderá facerse no posto de 'merchandising' do festival durante o venres e o sábado do festival; nese momento, poden recollerse tamén, de forma gratuíta, o catálogo coa información ampliada de todas as actividades.

Tamén estarán dispoñibles entradas para actividades individuais, como a proxección do documental 'Mar de Fondo', de Daniel Guzmán (3 euros); o filme xuvenil 'Linko' (3 euros); o espectáculo 'Polo correo do vento' (3 euros); ou a selección de pezas audiovisuais de Radio Océano con actuación da banda (5 euros); entre outros eventos.

Por outra banda, a organización lembrou que, nesta edición, reforzouse a programación dirixida a público infantil, con proxeccións, actuacións musicais e actividades didácticas. Así mesmo, o parque do río estará en funcionamento todo o día con xogos tradicionais e xantares con menús infantís.