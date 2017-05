A Xunta está a traballar para "empoderar" a mulleres inmigrantes que viven en Galicia, a fin de que se convertan en "líderes" das súas comunidades e poidan exercer así "un efecto multiplicador" á hora de sensibilizar e tomar conciencia sobre o acoso sexual e a violencia.

Diso deu conta en comisión parlamentaria a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, quen apuntou que esta tarefa forma parte do proxecto europeo 'Draw the line', que lidera Austria.

A instancias da deputada do PPdeG Marian García Míguez, o alto cargo da Xunta indicou que en Galicia xa hai oito mulleres que están a exercer ese rol de "líder".

Para organizar este traballo, tal e como explicou, constituíronse catro grupos con mulleres procedentes de América Latina, Brasil, Senegal e Romanía.

Deste xeito, en base á etnia, o idioma ou a cultura en común, as mulleres líderes poden lograr unha perspectiva do problema "máis próxima" e establecer unha relación "de maior confianza", en palabras da secretaria xeral.

CONDICIÓNS LABORAIS

Por outra banda, na mesma comisión, a deputada de En Marea Eva Solla sacou a colación o "aumento" de denuncias por "saturación, sobreesforzo, tensión e falta de descanso" do persoal dependente da Consellería de Política Social que traballa en centros.

Respecto diso, o secretario xeral técnico deste departamento, Francisco Javier Abad, respondeu que a negociación das quendas co persoal foi "pacífica" salvo na provincia da Coruña.

Devandito isto, e tras esgrimir "melloras", expresou a "vontade" do seu equipo de "escoitar" as propostas dos traballadores, co obxectivo de "mellorar" a calidade asistencial e a situación laboral dos empregados.

ENDOMETRIOSIS

Adicionalmente, o director de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, abordou o tratamento da endometriosis na sanidade pública a instancias da deputada do BNG Montse Prado.

Despois de que a nacionalista denunciase que non se deu cumprimento a unha iniciativa parlamentaria aprobada por unanimidade hai dous anos, o alto cargo do Sergas destacou a posta en marcha das distintas iniciativas recollidas nese texto.

Ademais de aumentar a formación sobre a patoloxía, creouse un grupo de traballo multidisciplinar e un circuíto de atención específica. "E todos os hospitais teñen consultas especializadas", apostilou.

Con todo, Montse Prado fixo fincapé en que se esta enfermidade, que provoca "sufrimento, molestias e dificultades para ter fillos", padecésena os homes, hoxe a súa atención sería mellor. "Todos os pacientes son persoas", resolveu Aboal.