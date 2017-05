Popular nomea a Joaquín Hervada secretario do consello e a José Andrés Barreiro conselleiro independente

Banco Popular nomeou como secretario do seu consello de administración a Joaquín Hervada Yáñez, que substituirá a Francisco Aparicio Valls, quen cesa a súa actividade como conselleiro; e como conselleiro independente a José Andrés Barreiro Hernández, que se incorporará á comisión de retribucións da entidade.

Así o comunicou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) tras a reunión do consello de administración este xoves, que tivo lugar nun momento no que a entidade se atopa inmersa no proceso de recepción de mostras de interese por parte doutros bancos potencialmente interesados na súa adquisición.

Hervada licenciouse en Dereito e Ciencias Empresariais pola Universidade Pontificia de Comillas e é secretario do consello de Hispania Activos Inmobiliarios. Ademais, foi secretario do consello de administración de Corporación Noroeste, Solaria Chase Leasing e RJR (actualmente Japan Tobacco) e conselleiro de Cementos Lemona e Sociedad Financiera y Minera.

O novo secretario do consello de Popular foi avogado e socio do bufete José M. Armeiro entre 1979 e 1992, socio fundador de Hervada & Klingenberg Avogados entre 1992 e 1998 e responsable do Departamento Mercantil en España de Freshfield Abogados entre 1998 e 2007.

Pola súa banda, Barreiro, que é licenciado en Ciencias Económicas pola Universidade Complutense de Madrid, desenvolveu a súa carreira profesional en BBVA entre os anos 2000 e 2012.

En concreto, foi director de Mercados Globais para Europa, Latam, EEUU e Asia entre 2000 e 2005, membro do comité executivo global entre 2005 e 2012, director de Banca Corporativa e Inversiones entre 2005 e 2012, director de Xestión de Activos entre 2007 e 2011 e director de Banca Privada España entre 2007 e 2010.

Anteriormente, exerceu como director xeneral de Mercados Globais e Tesouraría de Argentaria entre 1998 e 2000, como director xeneral en Mercados de Capitais e Tesouraría para España de Banco Santander entre 1994 e 1998, como director xeneral de Mercado de Capitais de Bankers Trust Company entre 1987 e 1994 e como vicepresidente de Chase Manhattan Bank entre 1984 e 1987.

Así mesmo, o novo conselleiro independente foi presidente dos consellos de administración de Altura Markets AVB entre 2000 e 2008, do Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV) entre 2002 e 2004 e de Iberclear entre 2002 e 2006.

Barreiro tamén foi membro dos consellos de MEEF entre 2000 e 2004, de AIAF entre 2000 e 2004, de Senaf entre 2000 e 2004, de Intermoney entre 2000 e 2006 e de BME entre 2002 e 2004. Actualmente, é conselleiro e presidente da comisión de nomeamentos e retribucións en Saeta Yield.

Por último, o consello de administración de Banco Popular nomeou a Antonio San José Pérez como novo director de Comunicación, Marca e Relacións Corporativas.

Segundo advertiu a entidade, estes nomeamentos están suxeitos ás autorizacións regulatorias correspondentes.