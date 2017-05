Rural.- O Goberno aproba unha convocatoria de préstamos de ata 40.000 euros para explotacion afectadas pola seca

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, anunciou a convocatoria dunha orde de axudas para o acceso ao financiamento ás explotacións afectadas pola seca de ata 40.000 euros e cinco anos, cun de carencia.

Así o informou nun comunicado tras a reunión da comisión permanente de adversidades climáticas e ambientais do Ministerio de Agricultura e Medio, onde indicou que o volume inicial da convocatoria ascenderá a 90 millóns de euros, ampliable en caso de esgotarse.

Así mesmo, desde o Ministerio comprométense a estudar todas as propostas presentadas para despois convocar unha nova reunión de carácter técnico para tratar todas as medidas urxentes necesarias co fin de facilitar a xestión das explotacións afectadas pola seca.