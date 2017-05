O folk de Oso Leone chega esta semana á Coruña e Vigo con SON Estrella Galicia

O folk dos mallorquinos de Oso Leone chegará este venres á Coruña e o sábado a Vigo no marco do ciclo de concertos de SON Estrella Galicia.

Oso Leone no SON Estrella Galicia | Fonte: Europa Press

Este venres, 19 de maio ás 22,00 horas, a cita será no Lle Club na Coruña. Mentres, o sábado 20 ás 22,00 horas actuarán en Radar Estudos en Vigo.

Segundo informa a organización, Oso Leone sorprenderon hai uns anos cun álbum homónimo -'Oso Leone' (Foehn, 2011)- no que o folk era o xénero dominante.

Tras máis de dous anos perfilando un novo disco que se editará a finais de 2017, os mallorquinos reaparecen en escena cunha pequena xira na que visitarán Londres, Barcelona, Madrid, San Sebastián, Vigo e A Coruña.

No seu VIII edición, SON Estrella Galicia lembra que mantén a súa aposta pola música alternativa. O seu ciclo anual vai contar con máis de 150 concertos en 16 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos alén do charco, en Brasil.