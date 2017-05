Santiago acollerá os días 19 e 20 de maio o Congreso Internacional de Implantoloxía Oral

Santiago de Compostela será a sede do Congreso Internacional de Implantoloxía Oral, que se celebrará no Palacio de Congresos da capital galega os días 19 e 20 de maio.

No evento está previsto que participen ao redor de 1.000 profesionais e investigadores do mundo da odontoloxía chegados de toda España e varios países da Unión Europea, segundo informou Galimplant, empresa organizadora do evento.

A inauguración do congreso terá lugar na mañá do venres 19 de maio e nela está previsto que participen o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, así como representantes da universidade, colexios profesionais e outras institucións públicas e privadas.

Ao longo dos días da cita, polo Palacio de Congresos de Santiago pasarán expertos no mundo da odontoloxía para dar a coñecer os avances na materia e analizar os retos aos que se enfronta o sector nos próximos anos.