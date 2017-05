A banda de blues The Lákazans presenta o seu traballo 'Homegrown' en Melide (A Coruña)

A banda de blues The Lákazans actuará este venres, día 19, na sala Pub Gatos de Melide (A Coruña), para presentar o seu segundo disco, 'Homegrown'.

The Lákazans | Fonte: Europa Press

Segundo apuntou a organización do espectáculo, con apenas tres anos de vida, The Lákazans son "un dos imprescindibles dos locais e festivais galegos" coa súa combinación de blues, soul e rock and roll.

'Homegrown', un traballo formado por nove cancións das que sete son propias, inclúe as dúas vertentes do folclore americano, a branca (country) e a negra (blues/gospel). Este segundo traballo discográfico representa a continuación dun camiño emprendido no ano 2013, cando a banda publicou o seu primeiro EP de seis cancións, das cales só unha era propia.

As influencias de The Lákazans van desde o blues mais clásico de artistas como Howlin Wolf, Muddy Waters ou Hound Dog Taylor, ata o soul de Aretha Franklin ou Etta James, pasando polo country de Johnny Cash.

A formación conta con harmónica, percusión que inclúe darbuka, culleres e washboard, entre outros elementos, ademais de batería, baixo, guitarra e dúas voces femininas.