Detido un home en Tomiño (Pontevedra) por furtar un bolso no interior dun vehículo

A Garda Civil detivo a un veciño de Marín de 48 anos acusado dun delito de furto por, supostamente, subtraer un bolso do interior dun vehículo en Tomiño (Pontevedra). Ao home tamén se lle investiga por un delito contra a seguridade viaria por conducir co permiso retirado.

Remitindo Nota De Prensa | Fonte: Europa Press

Segundo informou o corpo, os feitos sucederon o pasado mércores no transcurso dun dispositivo de verificación aleatoria dos vehículos da Garda Civil. Ao proceder á indentificación do condutor dun dos vehículos interceptados, os axentes comprobaron que tiña retirado o permiso de conducir pola perda total dos puntos.

Esta incidencia deu lugar a que se lle sometese a un rexistro superficial, no que se lle atoparon dúas tarxetas bancarias a nome dunha muller e 415 euros en efectivo. Estes efectos correspondían a un bolso que fora subtraído momentos antes no interior dun vehículo estacionado nas inmediacións do cemiterio de Forcadela (Tomiño).

No interior do vehículo intervéuselle, ademais, un teléfono móbil e outra tarxeta bancaria, cuxa procedencia se está investigando, e unha serie de útiles posiblemente utilizados para cometer feitos delituosos .

A Garda Civil apuntou que esta persoa "conta cun amplo historial delituoso por delitos contra a propiedade" e que deberá comparecer, cando sexa citado, ante o Xulgado de Instrución de Tui, onde foron entregadas as dilixencias.