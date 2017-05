Un restaurante de Abegondo (A Coruña) resulta afectado por un incendio

Un restaurante situado no municipio coruñés de Abegondo resultou a última hora deste xoves afectado por un incendio que se iniciou na cociña e que calcinou a campá extractora do local.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o incendio comezou sobre as 22,00 horas na cociña dun establecemento de hostalaría situado na rúa O Monte, de Abegondo.

Ata a zona foron mobilizados efectivos dos Bombeiros de Betanzos, Garda Civil e Protección Civil da localidade, que extinguiron as lapas ao fío das 23,00 horas.

Como consecuencia do incendio resultou calcinada a campá extractora e o fume afectou a outras estancias do propio establecemento e ás vivendas superiores. Non houbo que lamentar danos persoais.

ACCIDENTE EN SANTIAGO

Outro restaurante, neste caso de Santiago de Compostela, rexistrou tamén sobre a mesma hora deste xoves un accidente, despois de que o dono do local se precipitase desde unha escaleira.

O suceso ocorreu nun local situado na Rúa do Vilar e ata o lugar desprazáronse efectivos da Policía Nacional, Policía Local e Protección Civil.

O ferido foi trasladado polo persoal sanitario do 061 ata o Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).