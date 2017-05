Castelao volve a pasear polas rúas de Pontevedra

Fotograma de Castelao De chumbo a verba

O filme usa un curioso recurso narrativo, porque podemos ver a Castelao na Pontevedra da actualidade. Nun colexio de Pontevedra celébrase o día das artes Galegas adicado á Castelao. A mestra (Uxia Blanco) encarga un traballo que teñen que realizar os alumnos durante o fin de semana. Xavi (Iago Novoa), un neno intelixente e un pouco lacazán recibe unha reprimenda da súa mestra por non estar atento á clase. A partir de aí, o neno artella un mundo entre a fantasía e a realidade que se inicia cando a estatua de Castelao do grupo escultórico de la Praza de San Xosé cobra vida (Miguel Pernas) e percorre co neno os lugares máis significativos da Pontevedra na que viviu o insigne galeguista durante 20 años.

Está producida por Miguel López en coprodución con Abella Creativa, co apoio do Concello de Pontevedra, Pontevedra Film Commission, Pazo da Cultura de Pontevedra e o patrocinio e colaboración de Breogán Films, Bateamar, Galicia Calidade, Gadis, Estrella Galicia e Mandeo Récords.