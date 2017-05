Leiva, Xoel López, Rosendo, Ara Malikian, The Skatalites ou Marlango, na oitava edición do Festival Cultura Inquieta

Leiva, Xoel López, Rosendo, The Skatalites, Ara Malikian, Revólver, Marlango, Mártires del Compás, Ilegales ou Dellafuente y Maka participarán no Festival Cultura Inquieta, un encontro multidisciplinar que celebrará a súa oitava edición do 22 de xuño ao 8 de xullo en Getafe, informou a organización nun comunicado.

O festival estenderase durante 10 xornadas e 3 semanas e acudirán máis de 30 grupos. Haberá entradas desde 18 euros e o acceso será gratuíto para menores de doce anos para a maioría dos concertos.

Tamén estarán Burning, Lichis, El Kanka, Depedro, Ayax y Prok, Eskorzo, Tu otra Bonita ou El Twanguero. O recinto principal do festival será, como no ano anterior, o Polideportivo de San Isidro de Getafe, con conexión en 20 minutos con Madrid centro en transporte público e autobuses nocturnos.

A Cultura Inquieta volve pór o acento no eclecticismo e a diversidade na súa proposta cultural, acenos de identidade da cita madrileña.

Rock, heavy, pop, ska & reggae, clásica fusionada, sons étnicos e de raíz, hip hop ou flamenco Billy compoñen un cartel que, un ano máis, desenvólvese a través de xornadas temáticas e festivais en si mesmos.

O director de Cultura Inquieta, Juan Yuste, afirmou que este ano pon "o til no rock en español, coa presenza de bandas como Leiva, Xoel López, Rosendo, Revolver ou Ilegales". "Sen descoidar outras propostas, como a gran festa de ska, rocksteady e ritmos latinos que teremos no Festival Guacamayo, con The Skatalites, etcétera, ou a xornada que dedicamos integramente ao hip hop e ritmos urbanos, o Festival Carpe Diem", apuntou.

GETAFE, CIDADE DE FESTIVAIS

O Festival Cultura Inquieta regresa ao Polideportivo de San Isidro de Getafe, "un espazo magnífico, moi cómodo e moi ben comunicado, para facer que os miles de inquietos que fan xunto a nós posible o festival teñan a mellor das experiencias", afirmou Yuste.

Durante os concertos, o mesmo recinto ofrece talleres diarios gratuítos e outras actividades e ademais este festival conta cun segundo escenario diúrno, o Espazo Mercado, onde acontecerán, desde o 16 de xuño, exposicións, workshops, DJs e art market, entre outras propostas, como a presentación do libro Conspiracións, do xornalista e presentador televisivo Jesús Cintora.

A concelleira de Cultura de Getafe, Raquel Alcázar, afirmou que desde o Goberno Municipal senten "moi orgullosos de que Cultura Inquieta siga crecendo, e que o faga da man do Concello de Getafe".

"Baixo a lema 'Getafe Cidade de Festivais' vimos desenvolvendo unha fórmula moi atractiva de achegamento da cultura á cidadanía, que vai desde a música ata as artes escénicas, convertendo as rúas e os espazos públicos en lugares de encontro e de aprendizaxe", sinalou.

CIDADES AMIGAS

Por segundo ano consecutivo, o encontro camiña da man, ademais do seu concello anfitrión, dos municipios veciños e a través da iniciativa Cidades Amigas do Festival Cultura Inquieta colaboran e involúcranse no proxecto consistorios de Fuenlabrada, Parla, Aranjuez, Leganés, Valdemoro e Pinto. Entre outras actividades, haberá un Meeting Point Cidades Amigas na xornada do 7 de xullo.

Por segundo ano tamén, o 17 de xuño, a música botarase á rúa para "quentar motores" de face ao comezo do festival coa segunda edición do 'Quinto Inquieto', unha ruta do botello e da tapa patrocinada por Mahou que chegará acompañada de charangas e batukadas polas prazas. Durante esta acción, na que participarán decenas de bares de Getafe, sortearanse mil entradas para o festival.

A oitava edición do festival está organizada pola plataforma Cultura Inquieta xunto co Concello de Getafe e conta co patrocinio principal de Mahou e a colaboración de AIE, Suzuki Madrid, Grupo Avanza, Radio 3, Europa Press, Mondo Sonoro, Sol Música, 20 Minutos e Gonzoo.