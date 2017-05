As axudas para combater a pobreza enerxética chegan a 7.800 fogares galegos e supoñen 1 millón de euros desde 2014

As axudas para combater a pobreza enerxética chegaron a máis de 7.800 fogares galegos e os créditos destinados a tal fin sumaron 1 millón de euros desde 2014 ata o primeiro trimestre de 2017, segundo os datos achegados este venres polo director xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces.

Tahoces comisión | Fonte: Europa Press

Quen preguntaba por esta cuestión, na comisión de economía do Parlamento, era a deputada do BNG Noa Presas, que chamou ao Goberno galego a perseguir unha "mellora" do alcance destas axudas, pola relevancia que teñen para os seus beneficiarios.

Na súa quenda, Tahoces deu unha nota "moi positiva" a estas iniciativas, tanto ao billete eléctrico como ás axudas para evitar o corte de subministración, e asegurou que, no relativo a estas ordes, o Executivo autonómico "ano tras ano mellorou a súa xestión".

Ademais, o responsable de Enerxía valorou que Galicia foi "pioneira" neste ámbito, e impuxo un prazo máximo de resolución de tres meses no relativo ao tique e unha semana na axuda para evitar o corte de subministración.

Por outra banda, e tras agradecer o ton á parlamentaria nacionalista, destacou que espera "que non se repita" en Galicia "o que tivo lugar" no Congreso, polo decreto neste campo convalidado por PSOE, PP e Ciudadanos. "Toda a súa contorna ideolóxica votou en contra", recriminoulle.