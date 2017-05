Un ferido nunha colisión entre un camión e un turismo en Redondela (Pontevedra)

Unha colisión entre un camión e un turismo rexistrada este venres no municipio pontevedrés de Rendondela deixou a unha persoa ferida.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 11,20 horas na estrada de Rande.

Ata a zona desprazáronse efectivos do Servizo Municipal de Emerxencias e da Garda Civil de Tráfico, así como persoal sanitario do 061 para asistir á vítima, condutor do turismo. Segundo os datos do 112, o camión non detivo a súa marcha tras sufrir o accidente.

ATROPELO EN A CORUÑA

Por outra banda, unha persoa resultou ferida na mañá deste venres ao ser atropelada por un vehículo na rúa Perpetuo Socorro da Coruña.

O atropelo ocorreu pasadas as 9,00 horas e ata a zona desprazáronse, ademais de persoal sanitario, membros dos Bombeiros da Coruña e da Policía Local.