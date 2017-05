En Marea reitera preguntas sobre débeda e o director xeral de Política Financeira remítelle ao DOG

O deputado de En Marea Manuel Lago reiterou preguntas sobre a emisión de débeda por parte do Goberno galego na comisión de economía do Parlamento, ante o que o director xeral de Política Financieira remitiulle ao Diario Oficial de Galicia (DOG).

Cabaño | Fonte: Europa Press

"Son ordes públicas e están publicadas no DOG", indicoulle Cabañó, quen enumerou as datas das devanditas publicacións na súa resposta.

Ante isto, Lago mostrou o seu malestar. Xa hai xustamente un mes, exhibiu a súa indignación ao non recibir contestación por parte do director xeral a estas preguntas.

Este venres, o parlamentario de En Marea afirmou sentirse "atónito", e reprendeu ao alto cargo polo seu comportamento na Cámara.

Pola súa banda, o presidente da comisión, o socialista Abel Losada, afeou o seu ton a Lago, ao que chegou a dicir que "isto non é un exame oral".

BALNEARIO DE GUITIRIZ

A continuación, seguindo coa comisión, Manuel Lago foi o encargado de trasladar a Cabañó a "preocupación" do seu grupo polo futuro do emprego no balneario de Guitiriz (Lugo), tras a fusión das antigas caixas de aforro, a súa bancarización e posterior venda a Banesco.

O responsable de Política Financeira limitouse, na súa intervención, a destacar que "a prioridade que defendeu a Xunta" nese proceso foi que Galicia contase cunha entidade financeira con sede na comunidade.

Nin Lago nin Cabañó utilizaron as quendas de réplica e peche, respectivamente, e o deputado de En Marea abandonou a comisión visíblemente molesto.