O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, remarcou que a área sanitaria de Vigo "neste momento é posiblemente a máis completa de toda Galicia" e conta con "magníficas instalacións", e apuntou que recuperar o antigo Policlínico Cíes "sería volver ao pasado".

Así se pronunciou este venres nun acto no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ao ser preguntado en relación ás críticas da plataforma SOS Sanidade Pública acerca de que a Xunta renunciase "ao antigo Policlínico Cíes, propiedade da Seguridade Social, a pesar da "necesidade" de infraestruturas sanitarias na área e das "listas de espera".

Vázquez Almuíña incidiu en que se fixo un estudo "durante moitos anos" para determinar as necesidades da área viguesa, e defendeu que "a planificación que se fixo nun momento determinado está moi ben feita".

"Temos magníficas instalacións: Co Cunqueiro, o Meixoeiro e o Nicolás Peña temos tres centros en atención hospitalaria moi importantes, e tamén en atención primaria estamos a remodelar e creando novos centros de saúde", destacou, insistindo en que a área, "coas estruturas novas e as que se melloraron, é completa e non necesita nada máis".

A iso engadiu que "está a funcionar moi ben tamén o anexo" do antigo Hospital Xeral, que, asegurou, "está a ter unha resposta moi alta" e cuxo PAC "funciona moi ben, moita xente o elixe como primeiro sistema ante unha urxencia, e está a ser moi resolutivo".

Cuestionado acerca de se neste contexto poderanse mellorar as listas de espera diagnóstica, o conselleiro indicou que "si" e engadiu que, de feito, todo o que se fai "sempre é para mellorar as condicións de todo o servizo sanitario". Nesta liña, mantivo que "o que se expuxo está a cumprirse e estase dando resposta a todo o que se precisa nesta área".

PECHE DE CAMAS

No relativo ás denuncias polo peche de camas, Vázquez Almuíña insistiu en que se enmarca na programación anual "que se fai en todos os servizos de saúde por diferentes motivos". Así, explicou que durante o verán "baixa moito a atención sanitaria", polo que dan vacacións ao persoal e fan axustes.

En todo caso, fixo fincapé en que "o importante é que as camas están operativas sempre que sexan necesarias" e a asistencia sanitaria "sempre --vai-- preservala e sempre vai haber tanto instalacións como persoal para poder atender a toda a poboación".