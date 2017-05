Descenden os roubos con violencia e en domicilios en Galicia no primeiro trimestre do ano

Os roubos con violencia e intimidación rexistraron un descenso do 20,8% en Galicia no primeiro trimestre do ano, mentres que os roubos con forza en domicilios particulares fixérono un 17,6 por cento. Pola contra, aumentaron os casos de homicidio, que pasaron de dous a cinco en relación ao mesmo período do ano anterior.

Así o expuxo o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, na presentación do balance de criminalidade deste primeiro trimestre no que, por primeira vez, inclúense municipios de máis de 30.000 habitantes, ademais de delitos como secuestros. Sobre estes últimos, precisou que en Galicia houbo dous e vinculados co tráfico de drogas.

Neste primeiro trimestre, esta comunidade autónoma situouse como a cuarta máis segura, con 27,4 infraccións penais por cada mil habitantes, 0,3 puntos menos en relación ao mesmo período do ano anterior e 15,9 puntos por baixo da media nacional. En total, houbo 17.506 infraccións penais, 34 menos que en 2016, o que supón un descenso do 0,2%.

Xunto á baixada dos furtos un 7% en toda a comunidade autónoma, o delegado do Goberno en Galicia, que estivo acompañado polo xefe superior de Policía, Manuel Vázquez, e polo xeneral xefe da XV Zona da Garda Civil, Ángel Alonso, subliñou o descenso rexistrado nas provincias de Pontevedra e Lugo en relación á taxa de criminalidade.

DATOS POR PROVINCIAS

En concreto, na primeira pasou de 30,3 puntos a 29 e en Lugo de 21 a 20,9. Pola contra, na provincia da Coruña aumentou lixeiramente, un 0,8% ata situarse en 29 puntos e na de Ourense mantívose en 23,5 puntos.

No caso da provincia da Coruña, cun total de 7.575 infraccións penais no primeiro trimestre do ano, os repuntes rexistrados aprécianse nos delitos relacionados con drogas cunha subida do 21,7%. Con todo, reducíronse un 28,3% os roubos con violencia e intimidación, así como un 20,3% os roubos en domicilios e un 23,3% os delitos contra a liberdade sexual.

En Lugo, as infraccións penais descenderon un 4,4% con 1.616 infraccións penais coñecidas no primeiro trimestre de 2017 fronte ás 1.691 do mesmo período de 2016. En concreto, rexistrouse unha baixada de máis do 34% en roubos con forza en domicilios, establecementos e outras instalacións.

En Ourense, a taxa de criminalidade mantense, do mesmo xeito que en 2016, en 23,5. O total de infraccións penais por cada 1.000 habitantes infraccións penais descende nun 1,8% (de 1.817 pasan a 1.784). Nesta provincia tamén descenden os roubos con forza en domicilios, establecementos e outras instalacións nun 14,4% e os furtos nun 8,8%.

En canto á provincia de Pontevedra, a taxa de criminalidade baixa un 1,3, o maior descenso do catro provincias pasando de 30,3 infraccións penais por cada 1.000 habitantes no primeiro trimestre de 2016; a 29 no mesmo período deste ano. Baixan, sobre todo, os roubos con violencia e intimidación, un 18,1% menos, seguidos dos furtos, un 9,9% menos.

EFICACIA POLICIAL

En relación aos datos deste primeiro trimestre e sobre o comportamento en toda Galicia, o delegado do Goberno admitiu que "baixar" desta taxa de criminalidade "é moi difícil". Tamén destacou a eficacia policial xa que, dos 17.506 delitos e faltas coñecidos no primeiro trimestre deste ano, as forzas e corpos de seguridade esclareceron ata a data 7.895 dos casos.

Villanueva sinalou que isto supón pasar dunha porcentaxe do 42% en casos esclarecidos a un 45,1% e, por iso, quixo felicitar ás Forzas de Seguridade do Estado. En particular, subliñou a detención de tres bandas itinerantes que actuaban no rural na provincia de Ourense.

Noutra orde de cousas, e preguntado polos persoais da Garda Civil e Policía Nacional, sinalou que no primeiro caso a porcentaxe de cobertura é dun 90% e no segundo dun 80%. Tamén situou ao redor duns 70 axentes os que realizarán prácticas, respectivamente, en ambos os corpos.