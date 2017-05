Máis de 20.000 novos casos de epilepsia son diagnosticados ao ano en España

Cada ano diagnostícanse en España máis de 20.000 novos casos de epilepsia, segundo informou o presidente da Asociación Coruñesa de Epilepsia, Santiago Grandío.

En rolda de prensa, xunto á subdirectora asistencial de calidade da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, Clara Olveira, presentou os actos con motivo da Semana Nacional de Epilepsia, que se celebrará entre o 23 e o 26 de maio na cidade da Coruña.

"A epilepsia agora mesmo está no cuarto escuro", asegurou Grandío, que sinala que o 70% dos pacientes de epilepsia non sofren crise porque están controlados farmacoloxicamente e soamente un 30% están descontrolados, é dicir os fármacos recetados non impiden que sufran crises.

Na Coruña, en concreto, a subdirectora asistencial de calidade da Xerencia de Xestión Integrada cifrou en 3.000 os casos de epilepsia diagnosticados nesta área sanitaria, deles 2.700 son referidos a persoas adultas e o resto, uns 300, nenos.

Para Grandío é "transcendental" que a cidadanía vexa a epilepsia como "unha enfermidade crónica máis sen transcendencia". E é que, asegura, a maioría dos paciente epilépticos están integrados no mundo laboral, escolar e social.

PROGRAMA

O programa de actos durante a semana do Día Nacional da Epilepsia inclúe catro conferencias a cargo de médicos coruñeses especialistas na materia. Serán no salón de actos do ONCE na Coruña.

Ademais, o mércores, día 24, haberá unha concentración no Obelisco, onde se dará lectura a un manifesto con motivo do Día Nacional da Epilepsia. Ese mesmo día, a Torre de Hércules iluminarase de cor de laranxa.