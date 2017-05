O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, cualificou de "tema puntual" a agresión cunha catana ocorrida na mañá do pasado mércores, 17 de maio, no barrio de Recimil, en Ferrol e polo que foron detidas dúas persoas.

Preguntado se está previsto reforzar a seguridade na zona, o delegado do Goberno manifestou que se trata de "un tema puntual, que non responde a unha conflitividade habitual".

"Non hai un incremento estrutural da delincuencia", expuxo Villanueva, para quen se tratou dunha "disputa entre dúas parellas, con certa relación entre elas".

AGRESIÓN

Os detidos tras estes feitos son un matrimonio de etnia xitana, menores ambos de 40 anos. O home asegurou que tomou esta actitude violenta despois de que o ferido insinuáselle que portaba un arma de fogo e mostráselle o que parecía a culata.

Unha das vítimas, unha muller de 44 anos, recibiu un corte nas costas coa catana e foi dada de alta tras varias horas no servizo de urxencias do Hospital Arquitecto Marcide.

O outro agredido, de 49 anos, permanece ingresado no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), onde foi derivado do centro ferrolán pola gravidade dalgunhas das súas feridas.