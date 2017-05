Prisión provisional sen fianza para o home acusado de agresión cunha catana e liberdade para a súa muller

O Xulgado de Instrución Numero 1 de Ferrol decretou, tras o pase a disposición xudicial producido na mañá deste venres dun matrimonio acusado de agresión cunha catana, prisión provisional comunicada e sen fianza para o home por un suposto delito de lesións con arma branca.

Pola súa banda, queda en liberdade a muller, investigada tamén por delito lesiones, á que se prohibe comunicarse ou achegarse ás vítimas, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Os dous detidos en Ferrol como supostos autores dunha agresión cunha catana na mañá do mércores, no barrio de Recimil, pasaron a disposición xudicial este venres sobre as 11,00 horas ante o Xulgado de Instrución Numero 1 de garda.

Por outra banda, o home ferido evoluciona favorablemente, ao que despois do incidente foille amputado parte dun dedo, con importantes problemas de mobilidade noutros polo corte de varios dos tendóns.

CASO

Os apresados son un matrimonio de etnia xitana, menores ambos de 40 anos. O home asegurou que tomou esta actitude violenta despois de que o ferido insinuáselle que portaba un arma de fogo e mostráselle o que parecía a culata.

Unha das vítimas, unha muller de 44 anos, recibiu un corte nas costas coa catana, e foi dada de alta tras varias horas no servizo de urxencias do Hospital Arquitecto Marcide.

O outro agredido, de 49 anos, permanece ingresado no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), onde foi derivado do centro ferrolán pola gravidade dalgunhas das súas feridas. Foi intervido de urxencia na tarde do mércores en ambas as mans ao sufrir o corte dun dedo e de varios tendóns.