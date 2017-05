O portavoz da campaña de Patxi López á Secretaría Xeral do PSOE, Óscar López, apelou este venres a que non "siga a rifa" no seu partido e recalcou que quen "mellor garante que se acabe a división" é o socialista vasco.

O portavoz da campaña de Patxi López ás primarias do PSOE, Óscar López | Fonte: Europa Press

"Non quero que acabe o congreso e déanse de baixa 15.000 militantes ou que nos metamos noutra guerra eterna", salientou durante unha comparecencia ante os medios celebrada en Santiago o mesmo día en que conclúe a campaña de primarias.

Neste foro, o senador socialista, quen acudiu á capital galega para reunirse con membros da campaña do exlendakari en Galicia, pediu o voto para Patxi López. "Para unir ao PSOE e para ter un proxecto de esquerdas claro, nítido, diferenciado da dereita e que non estea cohibido con Podemos", argumentou.

Acompañado de destacados socialistas como Guillermo Meijón, Iván Puentes e Carlos González Garcés, mostrouse convencido de que o seu partido "pagou nas urnas" a división interna e de que debe erixirse en "alternativa" á dereita para frear a caída electoral.

"Ninguén di que o PSOE non poida remontar, pero ninguén di que non poida baixar aínda máis", advertiu, cunha referencia a que o PS obtivo en Francia un apoio electoral do seis por cento a pesar de estar no goberno.

"O VOTO ÚTIL É O VOTO A PATXI"

Así as cousas, e fronte ás apelacións ao voto útil dos dous 'favoritos', Óscar López subliñou que "o voto útil" será o que conduza a "a unión do PSOE". "E todos os votos que reciba Patxi López serán para unir este partido", apostilou.

É máis, expuxo que "hai dúas formas de votar". "Mirando ao pasado", ao ocorrido no Comité Federal que acabou coa dimisión de Pedro Sánchez, para "axustar contas"; ou "mirando ao futuro", ao día despois das primarias.

E é que, como sinalou quen fose secretario de Organización do PSOE, o partido debe "levantarse, fortalecerse" en lugar de "conducir mirando o retrovisor", pois o máis probable é que iso acabe provocando "un accidente".