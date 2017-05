Telmo Martín (PP) volverá ser alcalde de Sanxenxo tras un acordo co actual rexedor, que rompe o tripartito

Pita, que seguirá como tenente alcalde, achaca a ruptura á "deslealdade" do PSOE e BNG, e Martín enxalza a súa "valentía"

Telmo Martín | Fonte: Europa Press

SANXENXO (PONTEVEDRA)

Telmo Martín (PP) volverá ser alcalde de Sanxenxo tras asinar un pacto coa formación independente Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) que encabeza o actual rexedor, Gonzalo Pita, quen rompe o tripartito de goberno co PSOE e BNG.

Así o anunciaron Martín e Pita este venres nunha rolda de prensa conxunta na que compareceron arroupados polos concelleiros de cada un dos seus partidos.

Populares e liberais suman unha ducia de edís dunha corporación de 17, aínda que a actual concelleira de Seguridade Cidadá, Vanessa Rodríguez Búa (SAL), xa mostrou o seu rexeitamento a formar parte deste bipartito.

Gonzalo Pita xustificou a ruptura co BNG e PSOE pola "falta de unidade" e, sobre todo, a "deslealdade" que ao seu xuízo demostraron os seus socios.

Segundo defende Pita, o detonante foi a reforma da avenida Luís Rocafort, unha obra impulsada pola Deputación de Pontevedra e á que se opuña, nos seus termos actuais, o alcalde, mentres era defendida polos seus socios de goberno.

O aínda alcalde asegura que o seu malestar "non é por 20 prazas de aparcadoiro", senón "polas formas" mostradas polo deputado responsable de infraestruturas, Uxío Benítez, e o vicepresidente provincial, César Mosquera, pois entende que se lle faltou "ao respecto" a el "e aos veciños de Sanxenxo".

MARTÍN DESTACA A "VALENTÍA" DE PITA

Pola súa banda, Telmo Martín destacou a "honestidade" e a "valentía" de Pita pola súa "predisposición" a un pacto para o que queda de mandato co que o líder de SAL pasará a ser tenente de alcalde, aínda que o popular insistiu en que se lle considere "vicealcalde".

E é que Gonzalo Pita revelou que, desde hai un tempo, SAL viña "tendo conversacións coa oposición" que se intensificaron nos últimos días porque: "Non me sentía ilusionado para seguir co proxecto que tiña entre mans". Con todo, afirma que esa situación cambiou tras alcanzar un acordo de goberno co PP.

Telmo Martín e Gonzalo Pita fixo entrega de copia aos xornalistas do pacto de goberno que asinaron este mesmo venres e no que se contemplan proxectos como o colexio de Vilalonga, a posta en marcha do polígono de Nantes e a reforma da rúa Progreso, o aparcadoiro da Praza do Mar ou a terceira fase da PO-308.

O acordo tamén inclúe no punto 16 o chamado "pacto anticorrupción", que sinala que a coalición "romperá se nalgún momento a algún concelleiro das dúas agrupacións iníciaselle algún proceso de apertura de xuízo oral por corrupción".

RENUNCIA O 29 DE MAIO

A renuncia de Pita ao seu cargo de alcalde terá lugar no pleno ordinario do próximo día 29 de maio. Dez días despois poderase convocar outro pleno extraordinario no que Telmo Martín se converterá en novo rexedor de Sanxenxo.

Con esta decisión ponse fin a un goberno municipal que, xa en maio de 2016, apenas un ano despois das eleccións, perdía a maioría absoluta ao abandonalo Roberto Agís, concelleiro de Sanxenxo Pode, tamén por problemas co resto dos seus compañeiros.

VOLTA Á ALCALDÍA

Telmo Martín sitúase deste xeito ás portas de volver ser alcalde de Sanxenxo. Xa o foi entre os anos 1999 e 2006, antes de tentar, sen éxito, desbancar a Miguel Anxo Fernández Lores e ao BNG da Alcaldía de Pontevedra en dúas ocasións.

Nas eleccións municipais de 2015 regresou a Sanxenxo para substituír a Catalina González á fronte da candidatura do PP.