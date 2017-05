O presidente da Fegamp, Alfredo García, sinalou que de momento descoñecen o impacto que terá nos municipios galegos o fallo do Tribunal Constitucional (TC) sobre o imposto de plusvalía.

O TC declarou inconstitucional e anulou parcialmente o pago do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, coñecido como plusvalía municipal, nas vendas de vivendas con perdas, polo que o propietario que venda a súa casa por menos diñeiro do que pagou ao adquirilo non terá que abonar este tributo.

En concreto, considera que vulnera o principio constitucional de capacidade económica na medida en que non se vincula necesariamente á existencia dun incremento real do valor do ben, senón á mera titularidade do terreo durante un período de tempo computable entre un ano como mínimo e 20 anos como máximo.

A preguntas dos medios, García sinalou que de momento descoñecen o impacto global deste fallo ou os municipios máis afectados, dado que "cada concello é un mundo" e "non é un imposto que afecte na mesma proporción".

"Hai uns municipios onde había moita actividade inmobiliaria, outros concellos con pouca actividade inmobiliaria, outros onde o relatorio de valores é crecente e as plusvalías do últimos catro anos fixéronse baseadas en valores catastrais altos, por tanto poden ter máis problemas, e outros casos onde esa venda se fixo a perda", explicou.

Doutra banda, están aqueles municipios nos que o relatorio leva "10, 15 ou 20 anos", e por tanto, os valores catastrais "son baixos" e a influencia do fallo "pequena".

Pola súa banda, o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, urxiu este xoves á modificación do imposto de plusvalía e apremou a Goberno e Parlamento a tramitar eses cambios para dar "seguridade xurídica" a concellos e cidadáns.