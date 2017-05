O Atlantic Fest pecha cartel con grupos como Sen Senra, Puma Pumku, Electric Feels, Birds Are Indie, Dois e MounQup

L.A., Apartamentos Acapulco, Sen Senra, Puma Pumku, Electric Feels, Birds Are Indie, Dois, MounQup e Kings Of The Beach completan o cartel do Atlantic Fest, que se celebrará o 30 de xuño e o 1 e 2 de xullo na Illa de Arousa (Pontevedra).

Cartel completo do Atlantic Fest | Fonte: Europa Press

Así, únense aos xa confirmados Los Planetas, Lori Meyers, The Temper Trap, Maxïmo Park, Delorean, Anni B Sweet e Joe Crepúsculo (o sábado) e Rosalía & Raül Refree e Vos Amigos dous Músicos (o venres).

Dez novas confirmacións para os diferentes escenarios do festival: Son Estrella Galicia, Turismo Rías Baixas (Auditorio), D'Tascas Jägermusic, Paco & Lola (Praza de Abastos) e Zona Gastro.

L.A. completa a programación do escenario Son Estrella Galicia, presentando o seu recentemente estreado traballo 'King of Beasts', creado, segundo destacan os organizadores do festival, "para traspasar as fronteiras dos estilos, situado nun territorio apto para oídos máis diversos".

Unha das prioridades de Atlantic Fest, desde a súa creación, foi apoiar a escena galega. "Así naceu D'Tascas Jägermusic", destaca, en referencia ao espazo onde as novas bandas poderán tocar en locais de aforamentos máis pequenos, en contacto directo co público.

O venres 30 de xuño e o domingo 2 de xullo, as tascas da Illa de Arousa encheranse da música de Sen Senra, Dois, Mounqup, Kings of the Beach e Esposa.

Mentres, o domingo 2 de xullo, o escenario Paco & Lola (Praza de Abastos) converterase nun lugar de reunión para os asistentes do festival, para gozar dos directos de Puma Pumku e os portugueses Birds Are Indie.

Os granadinos Apartamentos Acapulco e os dj's vigueses Electric Feels estarán no escenario Zona Gastro, que funciona o sábado 1 de xullo. As demais actuacións serán descubertas polo público o propio día ao chegar ao festival.

ACTIVIDADES E ENTRADAS

A organización avanza que "moi pronto" anunciará a programación completa de actividades náuticas, infantís e do mercado 'Galiciantunes'.

As entradas están dispoñibles na páxina web oficial do festival: www.atlanticfest.com ao prezo de 48 euros máis gastos e inclúe acceso gratuíto á zona de acampada.