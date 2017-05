O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, cre que este domingo 21 de maio haberá unha votación "masiva" nas primarias do PSOE para elixir ao seu próximo secretario ou secretaria xeral, cargo ao que aspiran a presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz; o exsecretario xeral Pedro Sánchez; e o exlehendakari Patxi López.

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

"Hai unha gran mobilización dos militantes e vai haber unha votación masiva", asegurou Leiceaga aos medios, antes de asistir á clausura do 11º Congreso de Comisións Obreiras.

Unha votación masiva, argumentou o socialista, daríalle "unha gran lexitimidade" ao próximo secretario ou secretaria xeral para dirixir o Partido Socialista no futuro.

Preguntado polo día despois das primarias, Leiceaga defendeu que nas "organizacións democráticas", como no partido no que milita, "aquel que gaña ten a obrigación de facer o posible por integrar aos que perden".

"E aqueles que perden deben, con lealdade, colaborar co que resulte vencedor. Se non fose así, os procedementos de primarias serían divisivos, e eu creo que non estamos nese escenario", resolveu.