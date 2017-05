Anpas de Vigo piden máis medios nos centros e cambiar os criterios para as axudas a alumnos con necesidades de apoio

A Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca (Foanpas) reclamou ao Ministerio de Educación máis medios para os centros educativos e cambiar as condicións da convocatoria de axudas económicas para dar cobertura a todo o alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE).

Foto: Foanpas Axudas Neae | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa este venres, a portavoz de Foanpas, Bertila Fernández, explicou que dentro deste colectivo de alumnos atópanse aqueles con dificultades de aprendizaxe, trastornos de déficit de atención con ou sen hiperactividade, especiais condicións persoais ou de historia escolar, incorporación tardía ao sistema educativo, e altas capacidades intelectuais.

Para atendelos, indicou que o Ministerio de Educación convoca cada ano axudas económicas, aínda que censurou que se introduciron cambios que "non favorecen o acceso ás mesmas", como que se atrasou a convocatoria --o que atrasa a intervención--, que se obrigue a presentar a solicitude telematicamente e que se pida un informe que deben pagar as familias.

A iso súmase a distinción por nivel de renda e o que na última convocatoria limitáronse estas axudas "exclusivamente" ao alumnado con necesidade de apoio educativo derivado de discapacidade, trastorno grave de conduta e altas capacidades, supostos que ademais deben estar certificados, un requisito que supón excluír ao "80% do alumnado".

"Con isto non se está garantindo a igualdade de oportunidades", censurou, antes de engadir que os alumnos tamén ven afectados por que nos centros educativos non hai especialistas ou "non son suficientes", co que os pais teñen que recorrer a terapias externas "que supoñen un gasto para as familias e a Administración".

"Recortan polos dous lados: Recortan profesionais e axudas", apuntou Mari Luz Prieto, portavoz da Federación de Ampas de Cangas, que é unha das federacións que apoian estas denuncias xunto ás de Condado, Paradanta e Louriña, Val Miñor, Moaña, e a Anpa Mestre Valverde de Mos.

EXPLICACIÓNS

A membro de Foanpas e nai de dous nenos con NEAE, Paula Verde, mantivo que hai moitas familias que ata agora recibían axúdalas pero que, co cambio nas condicións, este curso quedáronse fóra.

Entre eles, mencionou o caso dun dos seus fillos, que recibiu a axuda os dous últimos anos pero que este lle foi denegado "sen explicar por que".

"Os dous anos anteriores cumpría os requisitos e agora non. Deberían especificar por que non cumpre os criterios cando non hai cambios respecto dos anos anteriores", asegurou, antes de manifestar que o seu outro fillo si conservou a axuda.

A colación diso, sostivo que como o seu caso, hai "unha chea". Verde tamén explicou que as axudas do Ministerio só cobren "a metade" do prezo das terapias, "pero se non as dan aínda por encima, hai xente que ten que deixar de ir ás terapias", lamentou.

"Non se poden pór recortes e trabas", dixo Fernández, que concluíu que "se aumentasen especialistas para apoiar na xornada diaria, case non farían falta axudas".