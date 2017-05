O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, denunciou este venres que o Partido Popular "non deixa de dar noticias sobre casos de corrupción desde dentro del mesmo", e puxo como exemplo ás comunidades de Murcia, Madrid e "agora Compostela".

En concreto, o socialista manifestouse desta forma tras ser preguntado sobre o feito de que a titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, citase a declarar en calidade de investigados ao exalcalde Gerardo Conde Roia e ao exedil Albino Vázquez nas dilixencias abertas sobre as contas do PP de Santiago por ingresos entre maio e xullo de 2011 por mor da instrución da 'Operación Pokémon'.

Trátase dun procedemento, sinalou Leiceaga antes de asistir a clausúraa do 11º Congreso de Comisións Obreiras, que "xa é vello" e que "se dilata demasiado". "En todo caso, pon de substitución que, en todas partes, os procedementos de actuación son similares", lamentou o socialista.

"A xustiza está a facer, aínda que sexa con atraso ou con certo vagar, o seu labor", indicou Leiceaga, quen cre que o PP debe "rexenerarse a fondo" e, para iso, ten que "dar paso a unha nova xeración política".

Pola súa banda, o viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, defendeu, tamén antes de asistir á clausura do 11º Congreso de Comisións Obreiras, que "o financiamento irregular do PP é un sistema establecido en Galicia desde o nacemento do Partido Popular".

Para exemplificar esta afirmación referiuse a os papeis do extesoreiro Luís Bárcenas: "No 2006, o Partido Popular de Galicia era o principal doante do Estado español do PP", destacou o político de En Marea, xusto antes de engadir que "empresas que tiñan contratos coa Xunta de Galicia doaban miles e miles de euros ao PP".

"É algo sistémico dentro do Partido Popular e non casos illados como queren facer ver", remarcou Antón Sánchez, quen considera que a corrupción é "unha cuestión estrutural" no PP.

No que respecta a Santiago, referiuse ao anterior goberno local: "Foi todo o contrario de estabilidade: un circo constante de malas prácticas e de corrupción. Iso vén constatar esa realidade, contra un goberno de Compostela Aberta que está a dotar á cidade de estabilidade despois de endereitar o barco".