O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, criticou este venres a posición do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "a favor" da empresa Ferroatlántica: "Esa posición do señor Feijóo é unha posición a favor da empresa e do señor Villar Mir. A equidistancia aquí non existe".

En concreto, o político de En Marea pronunciouse deste xeito tras ser preguntado sobre a reunión do presidente galego e do conselleiro de Economía, Francisco Conde, con alcaldes da Costa da Morte.

"Claro que hai que cumprir a lexislación, e vindo do PP xa é noticia, pero ademais hai criterios políticos", subliñou Antón Sánchez, xusto antes de defender que "o interese público é unha decisión política".

"O interese público é que sigan vinculadas as centrais hidroeléctricas das actividades de ferroaleación, e iso é unha decisión que ten que tomar o PP: se está ao lado da empresa, como o estivo ata agora, ou se está ao lado dos traballadores e do país", remarcou.

Neste sentido, pediu á Xunta "non descargar a responsabilidade nos funcionarios": "Non é só unha decisión que teña que ver co xurídico, senón tamén política".

"Estamos fartos dos privilexios do señor Villar Mir, que fixo millóns e millóns á conta dos recursos naturais deste país. E aínda por encima agora quere facer caixa para retirarse", denunciou o político de En Marea, xusto antes de advertirlle que "non pode facer negocio nin especular co que é de todos os galegos e galegas".

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, limitouse a dicir, tamén antes de participar en clausúraa do 11º Congreso de CC.OO. en Galicia, que este asunto "xa foi dirimido polos tribunais".

"No seu momento, a empresa presentou un recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), e despois no Supremo, que indicaron os resultados deste recurso, contra a vontade da empresa, que as centrais hidroeléctricas estaban vinculadas á actividade industrial e que este era o interese xeral", subliñou Leiceaga, quen considera que "non hai dúbidas formais" respecto diso.