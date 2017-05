O secretario xeral de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, denunciou este venres, antes de participar en clausúraa do 11º Congreso de CC.OO. en Galicia, que a reforma da estiba "non responde" nin á "esixencia" de Bruxelas nin ás "necesidades" das empresas e traballadores do sector.

En concreto, o secretario xeral do sindicato pronunciouse deste xeito tras ser preguntado polos medios respecto diso, despois de que este xoves o Congreso aprobase á segunda a reforma da estiba do Goberno grazas ao PDeCAT.

Aínda que Fernández Toxo recoñeceu que CC.OO. ten unha posición "moi minoritaria" no comité de persoal do sector da estiba, asegurou que comparte co resto das centrais sindicais que "o decreto que se acaba de aprobar (este xoves) no Congreso non responde nin á esixencia de Bruxelas nin ás necesidades das empresas". "E moito menos dos traballadores", apostilou.

De feito, considera que este decreto "encobre un proceso de regulación de emprego moi serio", así como de "deterioración" das condicións de traballo nos portos españois.

"Cando o PP decidiu levalo por segunda vez ao Congreso, estaba claro que non se ía a arriscar a unha nova derrota. Era evidente que tiña un acordo non publicitado con aqueles que finalmente terminaron facilitando coa abstención que se aprobase o decreto", resolveu.

Pola súa banda, o novo secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, considera que o Goberno decidiu este xoves "pór punto e final" a "un exercicio de xenerosidade" por parte dos traballadores da estiba, que apostaban, defendeu, por "unha saída de consenso".