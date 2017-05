Os centros tecnolóxicos galegos de carácter estatal aumentan os seus ingresos ata superar os 52 millóns en 2016

Os centros tecnolóxicos galegos de carácter estatal (Aimen, Anfaco-Cecopesca, CTAG, Energy Lab, ITG e Gradiant), integrados na Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia, Atiga, incrementaron os seus ingresos agregados máis dun 16 por cento, superando os 52 millóns durante o exercicio de 2016.

Np Atiga Supera Os 52 Millóns De Euros En Ingresos | Fonte: Europa Press

Así o trasladou este venres en rolda de prensa o presidente de Atiga, Juan Manuel Vieites, quen explicou que, ademais dos ingresos, esta alianza de centros incrementou tamén o seu número de traballadores, superando os 900 empregos, "na súa maioría de alta cualificación e estables".

O 70 por cento dos ingresos destes centros tecnolóxicos procede de fontes privadas, tanto nacionais como internacionais, derivados do traballo no ámbito da innovación en estreita colaboración coas empresas.

Así mesmo, a alianza logrou retornos ou axudas directas acumuladas pola súa participación no VIII Programa Marco de Investigación da UE (Horizonte 2020) que, a finais de abril deste ano, superaban os 8 millóns de euros, e que se corresponden con 22 proxectos aprobados e publicados.

ÁMBITOS DE COLABORACIÓN

Ademais, os integrantes de Atiga participan en proxectos de cooperación internacional, como a plataforma europea Vanguard Initiative, na que traballan 30 rexións, para a modernización da industria. No caso da alianza, representa a Galicia no piloto de Fabricación Eficiente e Sustentable.

Outro exemplo de colaboración é o proxecto EARTO, a principal rede de centros tecnolóxicos privados de Europa. Nesta iniciativa, Atiga está presente en dous grupos de traballo: un sobre a potenciación de tecnoloxías emerxentes para a saúde, e outro sobre a internet industrial e a dixitalización.

Por outra banda, Vietes lembrou que Atiga, en colaboración co Igape, iniciou en 2016 o estudo 'Oportunidades Industria 4.0 en Galicia', no marco do cal se realizarán máis de 300 entrevistas a empresas dos 10 sectores máis relevantes da economía galega.