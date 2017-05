Almuiña destaca o alto grao de innovación e a cultura emprendedora que definen ao sector biotecnológico galego

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, destacou o alto grao de innovación e a cultura emprendedora que definen ao sector biotecnolóxico galego, en referencia ás empresas, ás fundacións biomédicas, ás universidades, aos grupos de investigación, aos centros tecnolóxicos e aos organismos públicos que forman parte del.

Almuiña, no centro | Fonte: Europa Press

Durante o acto inaugural do congreso internacional 'Galimplant', Almuiña afirmou que desa combinación naceu en Galicia un ecosistema científico-tecnolóxico "moi activo", que está a trasladar a súa experiencia investigadora ao tecido produtivo, segundo sinala a consellería nun comunicado de prensa.

Nesta liña, indica a nota, asegurou que 'Galimplant' é un exemplo "de tantos" que converten a Galicia na terceira comunidade onde máis sociedades biotecnolóxicas creáronse nos últimos anos. Con case 1.300 profesionais empregados neste sector, a facturación sitúase ao redor dos 250 millóns de euros.

Ao longo da súa intervención, o titular da carteira sanitaria do Executivo galego incidiu en que a comunidade ten materia prima para converterse nun polo de biotecnoloxía.

"A semente está en nosas tres universidades -cun campus de excelencia internacional orientado ás ciencias da vida e outro orientado ás ciencias do mar-; e o seu cultivo desenvólvese co talento emprendedor asociado a este sector, que deu lugar a que sexan xa moitas as empresas que están a comercializar os resultados da súa investigación", subliñou.

Respecto diso lembrou que, segundo os datos da Oficina Española de Patentes e Marcas, desde Galicia realizáronse durante 2016 un total de 150 solicitudes de patentes, o que sitúa á autonomía na quinta posición. A mesma que en número de marcas nacionais solicitadas.