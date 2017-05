Máis de 200 persoas alcanzarán antes do verán a formación profesional mínima para os socorristas

O Goberno galego ratificou este venres que máis de 200 persoas confirmaron a súa participación nos cursos de formación mínima para socorristas antes do próximo verán.

Estes cursos permiten a inscrición no rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia e poden ser impartidos por universidades, federacións deportivas de salvamento e socorrismo, Cruz Vermella ou outras entidades con experiencia en formación de socorristas, sempre que teña a homologación da Academia Galega de Seguridade Pública.

A reforma do decreto regulador do socorrismo entrou en vigor o pasado mes de abril e mantén a formación mínima dos socorristas así como o rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia.

Con todo, como no seu día anunciou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, para ofrecer "as máximas garantías de seguridade" e garantir que os concellos conten con este persoal, amplía ata 2021 o período transitorio para obter a nova formación establecida en 2012, catro anos máis do que prevía a prórroga inicial.

Outra das novidades da reforma é a ampliación das titulacións polas que se poderá acreditar a formación mínima, que pasan a incluír tamén o título de graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, así como o título de técnico superior en animación de actividades físicas e deportivas. En ambos os casos, deberán superar un curso de adaptación.

"CONSENSO"

O director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, analizou este venres, precisamente, na Comisión Institucional o detalle da normativa, incluída a ampliación da prórroga do período transitorio para adaptar a formación.

Tamén subliñou que as novidades introducidas foron froito do "consenso" cos principais axentes implicados: a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a Cruz Vermella e a Federación de Socorrismo de Galicia.

Fíxoo en resposta á deputada popular Paula Prado, quen lle felicitou polo "consenso" en torno ao que se impulsaron as modificacións normativas. "Así é como se fan as cousas", resolveu.