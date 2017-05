Popular impulsa a media sesión ao Ibex, que asenta os 10.700 puntos

O Ibex 35 asentaba a media sesión os 10.700 puntos que recuperara na apertura, ao situarse nos 10.760,8 enteiros ao redor das 12.30 horas, tras avanzar un 0,71%, con Popular disparándose máis dun 5%.

Concretamente, a entidade presidida por Emilio Saracho, que lidera as maiores revalorizacións do día desde os primeiros compases da sesión, impulsábase un 5,04% ao mediodía, ata alcanzar os 0,687 euros por acción.

Por detrás situábanse ACS (+2,3%), Indra (+1,74%), Telefónica (+1,75%), Merlín (+1,19%) e Ferrovial (+1,19%), así como o resto dos bancos do selectivo. Así, experimentaban subidas Bankia (+1,26%), BBVA (+1,13%), Santander (+0,68%), CaixaBank (+0,67%), Bankinter (+0,51%) e Sabadell (+0,44%).

En vermello soamente atopábanse ao mediodía dous valores: Inditex e Dia. O grupo téxtil deixábase un 0,72% a media sesión, ata os 35,64 euros por acción, mentres que a compañía de distribución caía ata un prezo de 5,3 euros por título tras caer un 0,74%.

O selectivo español situábase na cabeza das principais prazas europeas, coas que compartía subidas. O parqué parisiense subía un 0,5%, mentres que as Bolsas de Londres avanzaban un 0,42% e un 0,26%, respectivamente.

No mercado de débeda, a prima de risco española situábase nos 118,3 puntos básicos, coa rendibilidade do bono a dez anos no 1,567%. Mentres, no mercado de divisas, o euro intercambiábase por 1,11660 dólares.