A Xunta tratará este ano máis de 30.000 árbores fronte á avespiña e ao chancro do castiñeiro

A Xunta concluirá este mes os traballos de loita biolóxica contra a avespiña do castiñeiro correspondentes a este ano, así como contra o chancro desta especie, cos que se tratarán máis de 30.000 árbores.

En relación á avespiña, levan tratados uns 4.200 pés desta especie a través da solta dun parasito (torymus sinensis) que impide aos insectos chegar á fase de multiplicación. Casa unha das vías con parásitos instálase nunha árbore, pero non beneficia só a ese exemplar, senón a toda a contorna, polo que o número de pés tratados é maior.

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, supervisou este venres estes labores no monte Pedroso, en Santiago de Compostela. Sumando todos estes puntos de solta, liberouse unha poboación de máis de 130.000 individuos de devandito parásito en toda Galicia.

Estas accións integran o programa de defensa do castiñeiro e, como consecuencia, da produción de castaña. Dentro das medidas de loita biolóxica de saúde forestal inclúense tamén os tratamentos contra o chancro do castiñeiro, un fungo que afecta estas árbores. Ao longo deste ano, Medio Rural vai tratar uns 26.000 pés fronte estoutra doenza, co que xa serán ao redor de 90.000 os tratados desde 2011.

Estes traballos supoñen un investimento total de preto de 680.000 euros no presente exercicio e desenvólvense no catro provincias galegas, pero especialmente na de Ourense, na que existe unha maior afectación, xunto co sur de Lugo.