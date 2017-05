Galicia rexistra 3.512 concursos empresariais nos últimos 20 anos, o 86% desde 2009

Galicia rexistrou 3.512 concursos empresariais nos últimos 20 anos, dos que o 86% producíronse desde o ano 2009, cando se introduciu a primeira reforma da lei concursal en España.

Así se desprende do estudo 'Evolución dos procesos concursais en España', publicado por Informa D&B, compañía filial de CESCE, que mostra que o máximo histórico na comunidade deuse en 2013, cando se contabilizaron 536.

A evolución é similar para o conxunto estatal, con 62.878 concursos empresariais desde 1997, dos que o 80% producíronse desde o ano 2009. Tamén para todo o país o maior dato é o de 2013: 9.310, para reducirse a 4.461 ao peche de 2016, cantidade inferior aos 5.054 de 2009.

A directora de Estudos de Informa D&B, Nathalie Gianese, explica que os procesos concursais son aínda "marxinais" se se comparan co tecido empresarial español e "non reflicten o número total de empresa en dificultades".

A maioría das empresas que iniciaron concurso de acredores acaba en liquidación ou simplemente deixan de operar, aínda que a taxa de supervivencia increméntase desde 2004. Das 62.878 que iniciaron o proceso, o 80% cesaron a súa actividade.

CATALUÑA E A CONSTRUCIÓN, Á CABEZA

Por comunidades autónomas, Cataluña é a que acumula un maior número de concursos durante estes 20 anos, 14.575, o 23% do total. Madrid e Valencia dispútanse desde 2013 o segundo posto. En 2016 Cataluña sumaba o 21% dos concursos en España, Madrid case o 16% e Valencia algo máis do 15%.

Por sectores, construción e actividades inmobiliarias é o máis afectado, representando o 33% do total desde 1997. Séguenlle Comercio, que supón o 20% e Industria, que tamén alcanza case o 20%. Ata 2007 a orde era o inverso, posto que industria era o sector con máis concursos, seguido de comercio e construción. En 2008 o número de procesos incrementouse significativamente no sector da construción que chegou a representar o 41% do total.

O estudo mostra que as microempresas recorren cada vez máis aos concursos, xa que se en 1997 supuñan o 51%, en 2016 chegan ao 83%, de forma que resto de empresas perden peso. As pequenas pasan do 35% ao 15%, as medianas do 12% ao 2%, e as grandes do 2% ao 0,4%.

No entanto, tendo en conta o número de sociedades que recorren a estes procesos respecto ao total de compañías activas do mesmo tamaño, o micro son as que teñen unha taxa de concursalidad inferior, do 0,20%, mentres que nas pequenas chega ao 0,64% e nas medianas e grandes supera o 0, 4%.

Tamén cambiou a forma xurídica máis habitual entre as empresas concursadas, segundo o estudo. Se en 1997 o 57% correspondía a sociedades anónimas en 2016 estas son tan só o 11%, pasando as sociedades limitadas a ser o 77% da total fronte ao 39% que marcaban en 1997. A porcentaxe de autónomos increméntase do 2% ao 9% neste período.