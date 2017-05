O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o sistema de flexibilidade laboral posto en marcha pola Administración autonómica en 201 integra nestes momentos a "máis de 9.000 empregados públicos" e redundou nun "beneficio do rendemento da Administración", cunha organización "absolutamente normalizada".

O número dous do Goberno galego pronunciouse deste xeito este venres en Ourense, onde participou na conferencia que o avogado laboralista Martín Godino realizou en Expourense como convidado o 'Foro de La Región' para explicar o novo marco xurídico dos controis horarios por parte das empresas.

Ante un auditorio composto por empresarios ourensáns e políticos como o alcalde da cidade, Jesús Vázquez, Godino explicou que as empresas xa non están obrigadas por Lei a rexistrar a xornada laboral dos seus traballadores salvo excepcións: como as horas extra e no caso dos contratos a tempo parcial.

Alfonso Rueda foi o encargado de presentar ao relator, ao que cualificou como "un dos 30 mellores avogados laboralistas do mundo", e destacou o "enorme interese" polos cambios xurídicos no control dos horarios laborais, por mor de dúas sentenzas de casos levados polo despacho onde traballa Godino.

Durante a súa intervención, o vicepresidente da Xunta explicou que a finais da 2014 a Xunta afrontou un novo sistema de organización e control dos horarios co obxectivo de "regular a flexibilidade horaria e introducir o teletraballo".

Tres anos despois da súa posta en marcha este sistema integra a máis de 9.000 empregados públicos e a 200 facendo teletraballo cun novo sistema que "redundou en beneficio do rendemento da administración e da conciliación da vida laboral e familiar", abundou o vicepresidente da Xunta.

XA NON HAI QUE LEVAR UN REXISTRO DIARIO DE XORNADA

O relator destacou o cambio no sistema de control de horarios por parte das empresas por mor de dúas sentenzas do Tribunal Supremo (TS) que confirman que xa non hai obrigación de levar un rexistro de xornada diario de todo o persoal para comprobar o cumprimento das horas de traballo.

Godino explicou que ambas as sentenzas do TS avalan a postura do seu despacho durante os casos nos que levou a xuízo o control universal do horario laboral dos traballadores de Bankia e Abanca.

O relator incidiu en que ambos os fallegos inciden en que o Estatuto dos traballadores sinala que o empresario pode controlar o horario do seu empregados "pero non lle impón a obrigación de facelo".

A SITUACIÓN, COMO ESTABA ANTES DE 2015

Para Godino estas decisións xudiciais supoñen deixar a situación "como antes do ano 2015", pero "cunha interpretación consolidada do artigo 35,5 do Estatuto dos Traballadores, que regula o cómputo de horas extraordinarias.

Así, insistiu en que xa non é obrigatorio este rexistro de xornada, o que suporá que os litixios por este motivo "deberían ser arquivados de oficio".

Respecto das empresas nas que se impuxo un control de horarios, sinalou que cando se trate dunha implantación unilateral por parte da empresa "é unha decisión reversible", aínda que debería ser "inmediata".

No caso de que o control de horarios impúxose por acordo entre o empresario e os traballadores Godino sinalou que "fará falta un novo acordo colectivo".

O RELATOR

Martín Godino, socio director de Sagardoy Avogados, foi recoñecido recentemente pola guía Euromoney Best of the Best como un dos 30 mellores avogados do mundo na área laboral. Este importante recoñecemento concédese por mor dos nomeamentos realizados por avogados e clientes.

Tamén foi galardoado por The Client Choice Awards 2017, premio que recoñece a atención ao cliente.