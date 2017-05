O alcalde de Vigo, Abel Caballero, eloxiou este venres o proxecto de Susana Díaz e a súa "candidatura gañadora" para liderar o PSOE, fronte a outras "candidaturas simbólicas" que pelexan "por redutos da esquerda e da extrema esquerda".

Así o manifestou, en declaracións aos medios, quen é o principal valedor da presidenta andaluza en Galicia, e reiterou que a candidatura de Díaz é "francamente boa" porque está liderada por unha persoa "capaz de ter apoio de amplas capas sociais e de alianzas de cidadáns". "E iso é o que nos ten que levar a gañar o goberno de España para cambiar a sociedade", engadiu.

Fronte a este proxecto, criticou as "candidaturas simbólicas que se expoñen para pelexar por redutos da esquerda e da extrema esquerda", e defendeu que "a formulación política do PSOE ten que ser o de Felipe González e José Luís Rodríguez Zapatero, colocado no ano 2017".

Segundo Caballero, a de Susana Díaz "é unha candidatura gañadora e óptima para España, e por tanto, para o PSOE", e proclamou que "é posible ter amplas maiorías de apoio detrás de candidatos do PSOE", como a el mesmo ocórrelle en Vigo onde, apuntou, o seu proxecto goza do respaldo do 54 por cento dos cidadáns.

"Eu quero un proxecto como o de Vigo para España, e por iso apoio a Susana", proclamou o rexedor, quen goberna a cidade olívica cunha ampla maioría absoluta de 17 edís (de 27).